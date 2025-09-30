El video viral de Pablo Jiménez: motorista sobrevive a correntada en Muxbal y cuenta su historia

Las redes sociales se inundaron de imágenes del instante en que Jiménez fue arrastrado por la corriente en Muxbal, hecho que generó preocupación y viralización inmediata.

Desde su hogar, el joven conversó con un panelista del programa Impacto Directo y relató con detalle lo ocurrido.

“Gracias a Dios estoy bien, solo me duele un poco el cuello. Todo mi cuerpo está intacto, y con el susto que me llevé, pero la emoción de ver tantos mensajes y llamadas me hizo sentir acompañado”, expresó.

Jiménez explicó que, en cuestión de segundos, la fuerza del agua lo desvió hacia la izquierda, perdió el control de la moto mientras intentaba seguir la ruta segura que otros motoristas transitaban.

Durante la conversación, aclaró que no actuó con imprudencia: “No era mi intención cruzar así, todo ocurrió muy rápido. Vi la separación entre los carros y simplemente la corriente me arrastró”.

Su testimonio reflejó también un lado humano y emotivo, al recordar a una joven que estuvo cerca del incidente, y su esfuerzo por ponerse a salvo y proteger su motocicleta.

“Cuando logré salir, pensé en agradecer a Dios y en rescatar mi moto, que es mi herramienta de trabajo y sustento para la familia”, señaló.

Relató además los desperfectos mecánicos que debió enfrentar tras el incidente y el apoyo recibido. “En la vida del Señor todo ayuda. Cada circunstancia nos hace mejores”, reflexionó, tras recibir mensajes de apoyo, críticas y palabras de aliento en redes sociales.

Finalmente, Jiménez envió un mensaje a otros motoristas y a la población en general: conducir con precaución, respetar las señales y estar alertas ante condiciones extremas. Su historia muestra cómo un hecho inesperado puede captar la atención de miles de usuarios en redes sociales, y convertirse en ejemplo de conciencia sobre seguridad vial.