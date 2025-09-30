El video viral de Pablo Jiménez: motorista sobrevive a correntada en Muxbal y cuenta su historia

Comunitario

El video viral de Pablo Jiménez: motorista sobrevive a correntada en Muxbal y cuenta su historia

Pablo Jiménez se volvió tendencia en redes sociales tras ser arrastrado por una correntada en Muxbal. El joven motociclista narra en primera persona los momentos que vivió y cómo logró salir ileso, al compartir su experiencia con quienes siguieron el suceso.

|

Una corriente de agua arrastra a Pablo Jiménez junto con su motocicleta durante el aguacero del lunes en la ruta a Muxbal. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Una corriente de agua arrastra a Pablo Jiménez junto con su motocicleta durante el aguacero del lunes en la ruta a Muxbal. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Las redes sociales se inundaron de imágenes del instante en que Jiménez fue arrastrado por la corriente en Muxbal, hecho que generó preocupación y viralización inmediata.

Desde su hogar, el joven conversó con un panelista del programa Impacto Directo y relató con detalle lo ocurrido.

“Gracias a Dios estoy bien, solo me duele un poco el cuello. Todo mi cuerpo está intacto, y con el susto que me llevé, pero la emoción de ver tantos mensajes y llamadas me hizo sentir acompañado”, expresó.

Jiménez explicó que, en cuestión de segundos, la fuerza del agua lo desvió hacia la izquierda, perdió el control de la moto mientras intentaba seguir la ruta segura que otros motoristas transitaban.

LECTURAS RELACIONADAS

Una corriente de agua arrastra a Pablo Jiménez junto con su motocicleta durante el aguacero del lunes en la ruta a Muxbal. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

“Gracias a Dios estoy bien”: motorista arrastrado por correntada en Muxbal relata cómo salvó su vida

Motoristas arrastrados por correntadas ruta a El Salvador

Correntadas en Muxbal y ruta a El Salvador: motoristas fueron arrastrados por la lluvia

Durante la conversación, aclaró que no actuó con imprudencia: “No era mi intención cruzar así, todo ocurrió muy rápido. Vi la separación entre los carros y simplemente la corriente me arrastró”.

Su testimonio reflejó también un lado humano y emotivo, al recordar a una joven que estuvo cerca del incidente, y su esfuerzo por ponerse a salvo y proteger su motocicleta.

“Cuando logré salir, pensé en agradecer a Dios y en rescatar mi moto, que es mi herramienta de trabajo y sustento para la familia”, señaló.

Relató además los desperfectos mecánicos que debió enfrentar tras el incidente y el apoyo recibido. “En la vida del Señor todo ayuda. Cada circunstancia nos hace mejores”, reflexionó, tras recibir mensajes de apoyo, críticas y palabras de aliento en redes sociales.

Finalmente, Jiménez envió un mensaje a otros motoristas y a la población en general: conducir con precaución, respetar las señales y estar alertas ante condiciones extremas. Su historia muestra cómo un hecho inesperado puede captar la atención de miles de usuarios en redes sociales, y convertirse en ejemplo de conciencia sobre seguridad vial.

ESCRITO POR:

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez

ARCHIVADO EN:

Impacto Directo Muxbal Temporada de lluvia 2025 Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS