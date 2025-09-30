Correntadas en Muxbal y ruta a El Salvador: motoristas fueron arrastrados por la lluvia

Usuarios en redes sociales captaron en video, la tarde del 29 de septiembre, a una persona corriendo en la ruta a El Salvador, debido a que una correntada provocada por las fuertes lluvias arrastró su motocicleta.

Momentos antes, el motorista había luchado contra la corriente. Ante la fuerza del agua, decidió descender de su vehículo para evitar ser arrastrado. Después, cruzó los separadores viales para intentar recuperar su motocicleta.

“La moto se fue. El chavo se fue. Allá va corriendo”, comentan los internautas que presenciaron la escena.

También se reportó que el viaducto Las Luces quedó completamente inhabilitado por una inundación en ambos sentidos.

En Muxbal, personas descendieron de sus vehículos y vecinos salieron de sus viviendas para auxiliar a un repartidor que luchaba contra la corriente. Además, evitaron que la motocicleta fuera arrastrada.

Se informó sobre inundaciones entre los kilómetros 8 y 13 de la carretera a El Salvador.

Un hombre vestido con impermeable y casco fue visto mientras lo arrastraba la correntada.

En otro video se observa cómo un motorista se desliza por la vía bocabajo por la fuerza del agua.

Otro motorista arrastrado por las correntadas, ésta vez fue en la ruta alterna de Muxbal ésta tarde. pic.twitter.com/1v3psQxRCR — Rony VÉLIZ 🇬🇹🚒 (@ronyveliz692) September 30, 2025

La Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula advirtió que las correntadas arrastraban lodo y piedras.

Me comparten otro video del motorista que fue arrastrado por las fuertes correntadas en Carretera a El Salvador, sector de Muxbal. pic.twitter.com/mpvBgfkgby — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) September 29, 2025

