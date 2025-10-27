Empleados públicos tendrán asueto el 3 de noviembre por el Día de Todos los Santos

Los empleados del sector público gozarán de descanso, con goce de salario, el lunes 3 de noviembre, según el Acuerdo 186-2025, publicado en el Diario de Centro América.

El asueto será en conmemoración del Día de Todos los Santos, que este 2025 caerá sábado.

El acuerdo contempla a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública.

Se exceptúa a los servidores públicos de dichas entidades que, en cumplimiento de su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen del asueto en un día distinto al indicado.

“Se exceptúan los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o los que tengan actividades programadas que se consideren impostergables; en cuyo caso, las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios”, destaca el acuerdo.

El asueto del 1 de noviembre es aprovechado por miles de personas para asistir a los cementerios y recordar a sus seres queridos.

El Día de Todos los Santos en Guatemala se vive entre tradiciones como el vuelo de barriletes gigantes y los colores de las flores en los camposantos, entre otros.

