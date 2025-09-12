EN VIVO: Antorchas recorren la metrópoli por la Independencia de Guatemala y se espera tránsito complicado

Las autoridades de tránsito de la metrópoli prevén para este viernes 12 de septiembre una movilización masiva de personas con antorchas y otras actividades cívicas, con motivo de las celebraciones por la Independencia de Guatemala.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, indicó que se espera la mayor concentración de personas con antorchas para este viernes. Los grupos llegarán a la Plaza El Obelisco desde el bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida de Las Américas.

Montejo añadió que para el sábado y domingo también se prevén movilizaciones por el recorrido del fuego patrio.

La PMT de Santa Catarina Pinula informó que se anticipan complicaciones en el tránsito debido al desplazamiento de antorchas en ese municipio.

Además, la PMT de Villa Canales reportó que sus agentes brindan apoyo y seguridad vial a caminatas cívicas en el área urbana de dicho municipio, donde también se han registrado recorridos de grupos con antorchas en calles principales.

12 de septiembre 2025, 09:15h Reportan tránsito complicado en la calzada San Juan por desfile cívico

La Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala informa sobre un desfile en la 37 avenida y calzada San Juan, zona 7, en dirección a occidente.

12 de septiembre 2025, 09:10h Escuelas desfilan en la avenida principal de Boca del Monte, Villa Canales

Agentes de la PMT mantienen el ordenamiento del paso vehicular y apoyan a los participantes de la actividad cívica.

También se reporta recorrido de antorchas en la aldea El Jocotillo.

12 de septiembre 2025, 09:00h Centros educativos desarrollan desfiles cívicos en Ciudad Peronia

La PMT de Villa Nueva regula la circulación vial en la zona 8 del municipio.

Se apoya desfile cívico en Peronia zona 8. #TransitoVN pic.twitter.com/4pGaEd8Grr — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 08:55h Advierten sobre recorrido de antorchas en la aldea San José El Manzano

La PMT de Santa Catarina Pinula acompaña la actividad escolar.

12 de septiembre 2025, 08:45h Guatemaltecos se concentran en el Obelisco para encender el fuego patrio

Estudiantes, maestros y vecinos se reúnen en la Plaza Obelisco, en la ciudad de Guatemala, para encender el fuego patrio y dar inicio a los recorridos de antorchas con motivo de las celebraciones de independencia.

La actividad marca el arranque de los festejos que se extenderán en distintos puntos del país en los próximos días.

#LaRedInforma | En el Obelisco ya se respira el ánimo patrio: música, banderas y antorchas que anuncian el inicio de las celebraciones de septiembre. pic.twitter.com/9nCPH9NQJr — La Red (@Lared1061) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 08:30h Realizan camina cívica en las zonas 1 y 2 de Villa Canales

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir.

12 de septiembre 2025, 08:25h Comienza desfile en la aldea Santo Domingo, Santa Catarina Pinula

La Policía Municipal de Tránsito del municipio brinda apoyo a la actividad patria y sugiere conducir con precaución en los alrededores.

12 de septiembre 2025, 08:15h Estudiantes caminan en la Calle Real, zona 2 de Villa Nueva

Las autoridades activan un desvío en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

Desfile en la calle Real de San José zona 2. Tenemos desvío de #TransitoVN en el km 15 CA-9. pic.twitter.com/qKWFB5IEfy — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 08:10h Autoridades anuncian cierre en el tramo entre El Naranjo y Minerva

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa que el cierre vehicular se lleva a cabo desde las 8.00 horas.

Cierre en la interconexión Naranjo - Minerva debido a desfile a partir de las 08:00 horas, se recomienda tomar rutas alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/RBvWW1TZ8E — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 08:05h Estudiantes desfilan en la colonia Primero de Julio

La PMT de Mixco acompaña la actividad en la zona 5 del municipio.

Dando inicio desfile en Colonia 1ro de Julio Zona 5, agentes PMT apoyan en el lugar, se recomienda conducir con precaución. #TránsitoMixco pic.twitter.com/zNi0JbmdD2 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 07:55h Inicia desfile en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito recomiendan conducir con precaución.

Las autoridades informan sobre 70 actividades patrias, que incluye recorridos de antorchas, caminatas cívicas y desfiles.

Dando inicio desfile en Colonia El Milagro Zona 6, agentes PMT apoyan en el lugar, se recomienda conducir con precaución. #TránsitoMixco pic.twitter.com/HgSFskdAau — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025

12 de septiembre 2025, 07:40h Dan recomendaciones por recorridos de antorchas

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital, indicó que las personas que participarán en los recorridos de las antorchas utilicen el carril derecho de las vías y tomar medidas de precaución por el traslado del fuego por parte de menores.