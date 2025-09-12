EN VIVO: Antorchas recorren la metrópoli por la Independencia de Guatemala y se espera tránsito complicado

EN DIRECTO

Comunitario

Este viernes 12 de septiembre la metrópoli será escenario del recorrido de antorchas por la celebración de la Independencia de Guatemala.   

Grupos de personas con antorchas recorrerán la metrópoli este viernes 12 de septiembre. (Foto Prensa Libre: captura de video PMT de Villa Nueva)

Las autoridades de tránsito de la metrópoli prevén para este viernes 12 de septiembre una movilización masiva de personas con antorchas y otras actividades cívicas, con motivo de las celebraciones por la Independencia de Guatemala.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, indicó que se espera la mayor concentración de personas con antorchas para este viernes. Los grupos llegarán a la Plaza El Obelisco desde el bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida de Las Américas.

Montejo añadió que para el sábado y domingo también se prevén movilizaciones por el recorrido del fuego patrio.

La PMT de Santa Catarina Pinula informó que se anticipan complicaciones en el tránsito debido al desplazamiento de antorchas en ese municipio.

Para leer más: Mil 500 antorchas recorrerán la Ciudad de Guatemala: rutas alternas y recomendaciones de tránsito para el 12, 13 y 14 de septiembre

Además, la PMT de Villa Canales reportó que sus agentes brindan apoyo y seguridad vial a caminatas cívicas en el área urbana de dicho municipio, donde también se han registrado recorridos de grupos con antorchas en calles principales.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 09:15h

Reportan tránsito complicado en la calzada San Juan por desfile cívico

La Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala informa sobre un desfile en la 37 avenida y calzada San Juan, zona 7, en dirección a occidente.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 09:10h

Escuelas desfilan en la avenida principal de Boca del Monte, Villa Canales

Agentes de la PMT mantienen el ordenamiento del paso vehicular y apoyan a los participantes de la actividad cívica.

También se reporta recorrido de antorchas en la aldea El Jocotillo.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 09:00h

Centros educativos desarrollan desfiles cívicos en Ciudad Peronia

La PMT de Villa Nueva regula la circulación vial en la zona 8 del municipio.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:55h

Advierten sobre recorrido de antorchas en la aldea San José El Manzano

La PMT de Santa Catarina Pinula acompaña la actividad escolar.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:45h

Guatemaltecos se concentran en el Obelisco para encender el fuego patrio

Estudiantes, maestros y vecinos se reúnen en la Plaza Obelisco, en la ciudad de Guatemala, para encender el fuego patrio y dar inicio a los recorridos de antorchas con motivo de las celebraciones de independencia.

La actividad marca el arranque de los festejos que se extenderán en distintos puntos del país en los próximos días.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:30h

Realizan camina cívica en las zonas 1 y 2 de Villa Canales

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:25h

Comienza desfile en la aldea Santo Domingo, Santa Catarina Pinula

La Policía Municipal de Tránsito del municipio brinda apoyo a la actividad patria y sugiere conducir con precaución en los alrededores.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:15h

Estudiantes caminan en la Calle Real, zona 2 de Villa Nueva

Las autoridades activan un desvío en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:10h

Autoridades anuncian cierre en el tramo entre El Naranjo y Minerva

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa que el cierre vehicular se lleva a cabo desde las 8.00 horas.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 08:05h

Estudiantes desfilan en la colonia Primero de Julio

La PMT de Mixco acompaña la actividad en la zona 5 del municipio.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 07:55h

Inicia desfile en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito recomiendan conducir con precaución.

Las autoridades informan sobre 70 actividades patrias, que incluye recorridos de antorchas, caminatas cívicas y desfiles.

Clock icon 12 de septiembre 2025, 07:40h

Dan recomendaciones por recorridos de antorchas

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital, indicó que las personas que participarán en los recorridos de las antorchas utilicen el carril derecho de las vías y tomar medidas de precaución por el traslado del fuego por parte de menores.

ARCHIVADO EN:

15 de septiembre Antorchas Antorchas de Guatemala Tendencias nacionales Tránsito en Guatemala 
