EN DIRECTO
Comunitario
EN VIVO: Antorchas recorren la metrópoli por la Independencia de Guatemala y se espera tránsito complicado
Este viernes 12 de septiembre la metrópoli será escenario del recorrido de antorchas por la celebración de la Independencia de Guatemala.
Grupos de personas con antorchas recorrerán la metrópoli este viernes 12 de septiembre. (Foto Prensa Libre: captura de video PMT de Villa Nueva)
Las autoridades de tránsito de la metrópoli prevén para este viernes 12 de septiembre una movilización masiva de personas con antorchas y otras actividades cívicas, con motivo de las celebraciones por la Independencia de Guatemala.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, indicó que se espera la mayor concentración de personas con antorchas para este viernes. Los grupos llegarán a la Plaza El Obelisco desde el bulevar Los Próceres, bulevar Liberación, avenida Reforma y avenida de Las Américas.
Montejo añadió que para el sábado y domingo también se prevén movilizaciones por el recorrido del fuego patrio.
La PMT de Santa Catarina Pinula informó que se anticipan complicaciones en el tránsito debido al desplazamiento de antorchas en ese municipio.
Para leer más: Mil 500 antorchas recorrerán la Ciudad de Guatemala: rutas alternas y recomendaciones de tránsito para el 12, 13 y 14 de septiembre
Además, la PMT de Villa Canales reportó que sus agentes brindan apoyo y seguridad vial a caminatas cívicas en el área urbana de dicho municipio, donde también se han registrado recorridos de grupos con antorchas en calles principales.
Reportan tránsito complicado en la calzada San Juan por desfile cívico
La Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala informa sobre un desfile en la 37 avenida y calzada San Juan, zona 7, en dirección a occidente.
#Precaución— PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 12, 2025
Desfile cívico en la Calzada San Juan 37 avenida zona 7, sentido occidente.#15deSeptiembre #ciudad #antorchas #desfiles #TránsitoGT #PrecauciónVial pic.twitter.com/1PwwBkzFqo
Escuelas desfilan en la avenida principal de Boca del Monte, Villa Canales
Agentes de la PMT mantienen el ordenamiento del paso vehicular y apoyan a los participantes de la actividad cívica.
También se reporta recorrido de antorchas en la aldea El Jocotillo.
Centros educativos desarrollan desfiles cívicos en Ciudad Peronia
La PMT de Villa Nueva regula la circulación vial en la zona 8 del municipio.
Se apoya desfile cívico en Peronia zona 8. #TransitoVN pic.twitter.com/4pGaEd8Grr— TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 12, 2025
Advierten sobre recorrido de antorchas en la aldea San José El Manzano
La PMT de Santa Catarina Pinula acompaña la actividad escolar.
Guatemaltecos se concentran en el Obelisco para encender el fuego patrio
Estudiantes, maestros y vecinos se reúnen en la Plaza Obelisco, en la ciudad de Guatemala, para encender el fuego patrio y dar inicio a los recorridos de antorchas con motivo de las celebraciones de independencia.
La actividad marca el arranque de los festejos que se extenderán en distintos puntos del país en los próximos días.
#LaRedInforma | En el Obelisco ya se respira el ánimo patrio: música, banderas y antorchas que anuncian el inicio de las celebraciones de septiembre. pic.twitter.com/9nCPH9NQJr— La Red (@Lared1061) September 12, 2025
Realizan camina cívica en las zonas 1 y 2 de Villa Canales
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad al conducir.
Comienza desfile en la aldea Santo Domingo, Santa Catarina Pinula
La Policía Municipal de Tránsito del municipio brinda apoyo a la actividad patria y sugiere conducir con precaución en los alrededores.
Estudiantes caminan en la Calle Real, zona 2 de Villa Nueva
Las autoridades activan un desvío en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.
Desfile en la calle Real de San José zona 2. Tenemos desvío de #TransitoVN en el km 15 CA-9. pic.twitter.com/qKWFB5IEfy— TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 12, 2025
Autoridades anuncian cierre en el tramo entre El Naranjo y Minerva
La Policía Municipal de Tránsito de Mixco informa que el cierre vehicular se lleva a cabo desde las 8.00 horas.
Cierre en la interconexión Naranjo - Minerva debido a desfile a partir de las 08:00 horas, se recomienda tomar rutas alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/RBvWW1TZ8E— Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025
Estudiantes desfilan en la colonia Primero de Julio
La PMT de Mixco acompaña la actividad en la zona 5 del municipio.
Dando inicio desfile en Colonia 1ro de Julio Zona 5, agentes PMT apoyan en el lugar, se recomienda conducir con precaución. #TránsitoMixco pic.twitter.com/zNi0JbmdD2— Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025
Inicia desfile en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito recomiendan conducir con precaución.
Las autoridades informan sobre 70 actividades patrias, que incluye recorridos de antorchas, caminatas cívicas y desfiles.
Dando inicio desfile en Colonia El Milagro Zona 6, agentes PMT apoyan en el lugar, se recomienda conducir con precaución. #TránsitoMixco pic.twitter.com/HgSFskdAau— Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 12, 2025
Dan recomendaciones por recorridos de antorchas
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital, indicó que las personas que participarán en los recorridos de las antorchas utilicen el carril derecho de las vías y tomar medidas de precaución por el traslado del fuego por parte de menores.
Recomendaciones viales para las actividades de Independencia en la ciudad.#15septiembre #ciudad #antorchas #desfiles #TránsitoGT #PrecauciónVial pic.twitter.com/JtZhnpDFA7— PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 12, 2025