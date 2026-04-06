EN VIVO: caravanas de buses ingresan a la capital en manifestación este lunes 6 de abril

La comuna capitalina informó que este lunes 6 de abril caravanas de buses ingresan a la capital y supuestamente la manifestación es en rechazo al incremento del precio del combustible.

Una de las caravanas ingresa por la calzada San Juan y otra por la ruta al Atlántico, hacia la calle Martí, zona 6.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que las caravanas utilizan solo el carril derecho; el otro carril es para el tránsito mixto.

Según información preliminar, las caravanas llegarán a la zona 1 como parte de la manifestación.

Las caravanas pasarán por la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

Los transportistas de buses han mantenido manifestaciones en Guatemala en rechazo al aumento del precio del combustible y exigen que las autoridades emprendan acciones para minimizar el impacto en la economía.

06 de abril 2026, 10:26h Así es el ingreso de caravanas de buses a la capital



La PMT informa que dos caravanas de buses ingresan a la ciudad de Guatemala.