EN VIVO: caravanas de buses ingresan a la capital en manifestación este lunes 6 de abril

EN DIRECTO

Comunitario

EN VIVO: caravanas de buses ingresan a la capital en manifestación este lunes 6 de abril

Transportistas se organizan en caravanas de buses para manifestarse en la capital este lunes 6 de abril.

|

time-clock

CARAVANAS EN PROTESTA EN LA CAPITAL

Caravanas de buses ingresan a la capital en manifestación este 6 de abril. (Foto Prensa Libre: Axel Vicente)

La comuna capitalina informó que este lunes 6 de abril caravanas de buses ingresan a la capital y supuestamente la manifestación es en rechazo al incremento del precio del combustible.

Una de las caravanas ingresa por la calzada San Juan y otra por la ruta al Atlántico, hacia la calle Martí, zona 6.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que las caravanas utilizan solo el carril derecho; el otro carril es para el tránsito mixto.

Según información preliminar, las caravanas llegarán a la zona 1 como parte de la manifestación.

EN ESTE MOMENTO

industria manufacturas HPL

Demanda de electricidad rompe récord histórico en marzo del 2026, estos son los factores que la impulsan

Right
Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Right

Las caravanas pasarán por la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

Los transportistas de buses han mantenido manifestaciones en Guatemala en rechazo al aumento del precio del combustible y exigen que las autoridades emprendan acciones para minimizar el impacto en la economía.

06 de abril 2026, 10:26h

Así es el ingreso de caravanas de buses a la capital

La PMT informa que dos caravanas de buses ingresan a la ciudad de Guatemala.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calzada San Juan Combustibles suben de precio Precio combustibles Precio del diésel Ruta al Atlántico 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS