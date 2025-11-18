EN DIRECTO
Comunitario
EN VIVO Guatemala vs Surinam: así están los alrededores de El Trébol previo al último juego de la Azul y Blanco
Guatemala y Surinam se enfrentan este 18 de noviembre en el estado El Trébol para cerrar su participación en la eliminatoria al Mundial 2026.
Agentes de la PNC resguardan alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera por el juego de Guatemala y Surinam. (Foto Prensa Libre: Annia Juárez)
La Selección de Guatemala se enfrentará este 18 de noviembre a Surinam, como parte de la última fecha de la eliminatoria de Concacaf al Mundial del 2026, al que llega sin posibilidades de clasificar.
El partido se disputará a las 20.00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde las autoridades de Tránsito efectuarán operativos para mejorar la movilidad.
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que desde las 14.00 horas se implementarán cierres vehiculares.
“El primero será en la calzada Roosevelt, frente al antiguo cine Trébol; el segundo, en la 7ª avenida de la zona 3, frente a multifamiliares; el tercero, a un costado de la Policía Nacional Civil y avenida Bolívar, zona 3; y el cuarto, frente a la empresa de gas, en la 41 calle, zona 8”, detalló Montejo.
Además, pidió a los automovilistas respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, así como seguir las indicaciones de los agentes de Tránsito.
Así están los alrededores de El Trébol
Emiten recomendaciones para asistentes
La Municipalidad de Guatemala recomienda a los aficionados de la Selección de Guatemala llegar con tiempo al estadio de El Trébol para evitar aglomeracioens.