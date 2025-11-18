EN VIVO Guatemala vs Surinam: así están los alrededores de El Trébol previo al último juego de la Azul y Blanco

EN VIVO Guatemala vs Surinam: así están los alrededores de El Trébol previo al último juego de la Azul y Blanco

Guatemala y Surinam se enfrentan este 18 de noviembre en el estado El Trébol para cerrar su participación en la eliminatoria al Mundial 2026.

Miguel Barrientos

y

Agentes de la PNC resguardan alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera por el juego de Guatemala y Surinam. (Foto Prensa Libre: Annia Juárez)

La Selección de Guatemala se enfrentará este 18 de noviembre a Surinam, como parte de la última fecha de la eliminatoria de Concacaf al Mundial del 2026, al que llega sin posibilidades de clasificar.

El partido se disputará a las 20.00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde las autoridades de Tránsito efectuarán operativos para mejorar la movilidad.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que desde las 14.00 horas se implementarán cierres vehiculares.

“El primero será en la calzada Roosevelt, frente al antiguo cine Trébol; el segundo, en la 7ª avenida de la zona 3, frente a multifamiliares; el tercero, a un costado de la Policía Nacional Civil y avenida Bolívar, zona 3; y el cuarto, frente a la empresa de gas, en la 41 calle, zona 8”, detalló Montejo.

EN ESTE MOMENTO

Además, pidió a los automovilistas respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, así como seguir las indicaciones de los agentes de Tránsito.

Así están los alrededores de El Trébol

18 de noviembre 2025, 09:50h

Emiten recomendaciones para asistentes

La Municipalidad de Guatemala recomienda a los aficionados de la Selección de Guatemala llegar con tiempo al estadio de El Trébol para evitar aglomeracioens.

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez

Selección de Guatemala Tendencias nacionales Tránsito en Guatemala 
