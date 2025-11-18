EN VIVO Guatemala vs Surinam: así están los alrededores de El Trébol previo al último juego de la Azul y Blanco

La Selección de Guatemala se enfrentará este 18 de noviembre a Surinam, como parte de la última fecha de la eliminatoria de Concacaf al Mundial del 2026, al que llega sin posibilidades de clasificar.

El partido se disputará a las 20.00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, donde las autoridades de Tránsito efectuarán operativos para mejorar la movilidad.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, informó que desde las 14.00 horas se implementarán cierres vehiculares.

“El primero será en la calzada Roosevelt, frente al antiguo cine Trébol; el segundo, en la 7ª avenida de la zona 3, frente a multifamiliares; el tercero, a un costado de la Policía Nacional Civil y avenida Bolívar, zona 3; y el cuarto, frente a la empresa de gas, en la 41 calle, zona 8”, detalló Montejo.

Además, pidió a los automovilistas respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, así como seguir las indicaciones de los agentes de Tránsito.

Así están los alrededores de El Trébol

18 de noviembre 2025, 09:50h Emiten recomendaciones para asistentes



La Municipalidad de Guatemala recomienda a los aficionados de la Selección de Guatemala llegar con tiempo al estadio de El Trébol para evitar aglomeracioens.