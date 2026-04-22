EN VIVO: Bloqueos y manifestaciones de Codeca complican tránsito este 22 de abril

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EN VIVO: Bloqueos y manifestaciones de Codeca complican tránsito este 22 de abril

Integrantes de Codeca manifiestan este miércoles 22 de abril en la capital; se reporta tránsito complicado.

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Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), del Comité Campesino del Altiplano, el Frente Nacional de Lucha y organizaciones estudiantiles en resistencia de la Universidad de San Carlos (Usac) manifestarán este miércoles 22 de abril en puntos estratégicos de la Ciudad de Guatemala.

Según los organizadores, las movilizaciones se desarrollarán en los “cuatro puntos cardinales” de la capital.

Los manifestantes se concentrarán en El Trébol, el Anillo Periférico, el área del Obelisco y la calle Martí, por lo que la Policía Municipal de Tránsito prevé complicaciones en el tránsito.

Las movilizaciones serán contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y contra el alto precio de los combustibles. También exigirán al presidente Bernardo Arévalo que “rompa con los pactos de impunidad en la elección del fiscal general y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia, no de los poderosos”.

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Grupos de manifestantes ya han comenzado a movilizarse y el tránsito empieza a complicarse en la capital.

22 de abril 2026, 08:16 h

Director de la PNC se refiere a las manifestaciones de Codeca

En Prensa Libre Radio, el director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, se refirió a las recientes marchas y bloqueos registrados. Recordó que el departamento de Guatemala se encuentra bajo estado de prevención, por lo que advirtió que bloquear carreteras constituye una acción ilegal y que las fuerzas de seguridad actuarán conforme a la ley para garantizar la libre locomoción.

22 de abril 2026, 08:05 h

Servicio del Transmetro se ve afectado por manifestaciones

A causa de la presencia de manifestantes de Codeca en distintos puntos de la ciudad, el servicio presta servicio irregular en varias líneas.

22 de abril 2026, 07:53h

Así avanza movilización en la calle Martí

Marcha avanza por la calle Martí y 11 avenida, zona 2. Provienen de zona 6. Congestionamiento afecta considerablemente la ruta El Atlántico, barrio San Antonio y calzada José Milla. Manifestantes estarán cruzando hasta Hipódromo del Norte y otros en 10 avenida de Barrio Moderno, zona 2, informaron.

22 de abril 2026, 07:50h

Avanza manifestación en el Anillo Periférico

La Municipalidad de Guatemala informa que avanza manifestación en el Anillo Periférico -Bethania hacia el norte, circulación bloqueada.

22 de abril 2026, 07:42h

Movilidad vehicular complicada en la avenida Bolívar

Manifestación se desplaza por la avenida Bolívar y 40 calle con dirección norte, bloquea carril del Transmetro y afecta la circulación en el sector.

22 de abril 2026, 07:35 h

Tránsito complicado en la avenida Reforma

Automovilistas reportan movilidad complicada por manifestación de Codeca en la avenida Reforma.

Foto Prensa Libre: Ana Elisa Monterroso
22 de abril 2026, 07:30 h

Manifestantes de reúnen en el Anillo Periférico

Un grupo de manifestantes se reúne y se organiza en el Anillo Periférico, bajo el puente Bethania, frente a la colonia Cuatro de Febrero zona 7.

22 de abril 2026, 07:25h

Inicia manifestación desde la Plaza el Obelisco

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informa que comenzó la movilización desde la Plaza el Obelisco. La manifestación se desplazará sobre la avenida Reforma, luego tomará la 7a avenida de la zona 4 con dirección a la zona 1.

22 de abril 2026, 07:20 h

Bloqueo en la calzada Aguilar Batres

Otro bloqueo se registra en la calzada Aguilar Batres y 4a calle, zona 12, donde se ve afectada la circulación de vehículos.

22 de abril 2026, 07:05h

Comienza manifestación en área de la zona 6

La PMT de la capital informa de bloqueo por manifestantes en la 5a calle con dirección norte, zona 6. El bloqueo afecta la circulación en el sector y agentes coordinan desvíos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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