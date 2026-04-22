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EN VIVO: Bloqueos y manifestaciones de Codeca complican tránsito este 22 de abril
Integrantes de Codeca manifiestan este miércoles 22 de abril en la capital; se reporta tránsito complicado.
Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), del Comité Campesino del Altiplano, el Frente Nacional de Lucha y organizaciones estudiantiles en resistencia de la Universidad de San Carlos (Usac) manifestarán este miércoles 22 de abril en puntos estratégicos de la Ciudad de Guatemala.
Según los organizadores, las movilizaciones se desarrollarán en los “cuatro puntos cardinales” de la capital.
Los manifestantes se concentrarán en El Trébol, el Anillo Periférico, el área del Obelisco y la calle Martí, por lo que la Policía Municipal de Tránsito prevé complicaciones en el tránsito.
Las movilizaciones serán contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac y contra el alto precio de los combustibles. También exigirán al presidente Bernardo Arévalo que “rompa con los pactos de impunidad en la elección del fiscal general y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia, no de los poderosos”.
Grupos de manifestantes ya han comenzado a movilizarse y el tránsito empieza a complicarse en la capital.
Director de la PNC se refiere a las manifestaciones de Codeca
En Prensa Libre Radio, el director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, se refirió a las recientes marchas y bloqueos registrados. Recordó que el departamento de Guatemala se encuentra bajo estado de prevención, por lo que advirtió que bloquear carreteras constituye una acción ilegal y que las fuerzas de seguridad actuarán conforme a la ley para garantizar la libre locomoción.
ESTA MAÑANA | ACTUALIZACIÓN DE MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) April 22, 2026
Se reportan concentraciones y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, generando alta afectación en la movilidad.
• Zona 6 – Calle Martí y 15 avenida: bloqueo en ambos sentidos por aproximadamente 1000 personas. •… pic.twitter.com/2FNNP0HFDh
Servicio del Transmetro se ve afectado por manifestaciones
A causa de la presencia de manifestantes de Codeca en distintos puntos de la ciudad, el servicio presta servicio irregular en varias líneas.
🚨 Estado del servicio | Transmetro— Transmetro MuniGuate (@TransmetroGuate) April 22, 2026
Debido a la presencia de manifestantes de CODECA en distintos puntos de la ciudad, el servicio presenta operación irregular en varias líneas:
🚎 Línea 6
❌ Estaciones Parroquia e IGSS zona 6 deshabilitadas temporalmente.
⚠️ El resto de la… pic.twitter.com/FKlrey4YSD
Así avanza movilización en la calle Martí
Marcha avanza por la calle Martí y 11 avenida, zona 2. Provienen de zona 6. Congestionamiento afecta considerablemente la ruta El Atlántico, barrio San Antonio y calzada José Milla. Manifestantes estarán cruzando hasta Hipódromo del Norte y otros en 10 avenida de Barrio Moderno, zona 2, informaron.
Marcha avanza por Calle Martí 11 avenida zona 2.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 22, 2026
Provienen de zona 6. Congestionamiento afecta considerablemente la ruta El Atlántico, barrio San Antonio y calzada José Milla.
Manifestantes estarán cruzando hasta Hipódromo del Norte y otros en 10 avenida de Barrio Moderno zona… pic.twitter.com/zSkGEDetET
Avanza manifestación en el Anillo Periférico
La Municipalidad de Guatemala informa que avanza manifestación en el Anillo Periférico -Bethania hacia el norte, circulación bloqueada.
Precaución— MuniGuate (@muniguate) April 22, 2026
Avanza caminata en Anillo Periférico -Bethania hacia el norte, circulación bloqueada.#TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/KkwL4c7Z0x
Movilidad vehicular complicada en la avenida Bolívar
Manifestación se desplaza por la avenida Bolívar y 40 calle con dirección norte, bloquea carril del Transmetro y afecta la circulación en el sector.
Manifestación en avenida Bolívar y 40 calle con dirección norte, bloquean carril del Transmetro y afecta la circulación en el sector— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) April 22, 2026
Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo #PrecauciónAlTransitar pic.twitter.com/msMUVUuukq
Tránsito complicado en la avenida Reforma
Automovilistas reportan movilidad complicada por manifestación de Codeca en la avenida Reforma.
Manifestantes de reúnen en el Anillo Periférico
Un grupo de manifestantes se reúne y se organiza en el Anillo Periférico, bajo el puente Bethania, frente a la colonia Cuatro de Febrero zona 7.
Llegan más personas que participan en las marchas que anunciaron varios grupos, donde hacen algunas demandas.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 22, 2026
Otro grupo se concentra y se está organizando en Periférico, bajo puente Bethania, frente a colonia Cuatro de Febrero zona 7.
Vía: Ángel Barrondo. #22abr26PMT pic.twitter.com/Sd46IPW4Ys
Inicia manifestación desde la Plaza el Obelisco
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informa que comenzó la movilización desde la Plaza el Obelisco. La manifestación se desplazará sobre la avenida Reforma, luego tomará la 7a avenida de la zona 4 con dirección a la zona 1.
Bloqueo en la calzada Aguilar Batres
Otro bloqueo se registra en la calzada Aguilar Batres y 4a calle, zona 12, donde se ve afectada la circulación de vehículos.
Bloqueo en calzada Aguilar Batres y 4 calle zona 12 por manifestantes, afecta la circulación en el sector y se coordinan desvíos— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) April 22, 2026
Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona12 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo #PrecauciónAlTransitar pic.twitter.com/TORXhhJOlL
Comienza manifestación en área de la zona 6
La PMT de la capital informa de bloqueo por manifestantes en la 5a calle con dirección norte, zona 6. El bloqueo afecta la circulación en el sector y agentes coordinan desvíos.
Bloqueo por manifestantes en 5 calle con dirección norte zona 6, afecta la circulación en el sector y se coordinan desvíos— Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) April 22, 2026
Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona6 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo #PrecauciónAlTransitar pic.twitter.com/1tDPERiAaP
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