Escenarios 2026: los factores que podrían redefinir el rumbo de Guatemala y el mundo en voces de expertos

En un año preelectoral, analizan cómo funcionará la integración de las comisiones de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del próximo fiscal general de la nación y de una de las magistraturas más relevantes: la conformación de la Corte de Constitucionalidad.

En cada proceso participan representantes de entidades públicas y universidades. Los postulantes son sometidos a una serie de evaluaciones e entrevistas para determinar su honorabilidad; sin embargo, en ocasiones anteriores, los contubernios y acuerdos han influido en la elección final.

Este año, los partidos políticos comienzan a organizarse, y se prevé una proliferación de estas plataformas. Por ello, el análisis se centra también en esos procesos y en las figuras políticas que buscarán llegar a la presidencia del país, así como en quienes aspiran a ocupar curules en el Congreso de la República.

En cuanto a tema energético, Guatemala enfrenta retos, y uno de ellos es el fortalecimiento de su matriz energética. Los próximos meses serán vitales para definir el futuro de la expansión de la red eléctrica. Hay concursos en marcha para impulsar esa ampliación, pero, si no se concretan, podría abrirse una brecha perjudicial.

En los económico se advierte que, si el Ejecutivo “no logra dinamizar la inversión en infraestructura”, en el 2027 no habrá avances significativos.

La migración se incluye en la discusión y los profesionales que participan en el compendio coinciden en que la ciudadanía debe estar atenta a cada proceso. Incluso para los guatemaltecos migrantes en Estados Unidos (EE. UU.) hay indicios de lo que podría depararles; las políticas antimigratorias podrían ser más restrictivas y definirán su manera de permanecer en situaciones poco cómodas, lo que uno de los líderes de esa comunidad profundiza en una entrevista.

A escala internacional, el 2026 ha empezado con un giro definido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas de Estados Unidos y trasladado a ese país para enfrentar cargos en un tribunal federal, lo que ha generado repercusiones en América Latina, Europa, Medio Oriente, Rusia y China.