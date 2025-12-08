Fallece Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina

Comunitario

Fallece Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina

Funeraria informa del deceso de Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente de la República Otto Pérez Molina.

|

time-clock

ROSA LEAL DE PÉREZ

Rosa Leal, esposa del expresidente Otto Pérez Molina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Rosa María Leal Flores de Pérez, esposa del expresidente de la República Otto Pérez Molina, falleció este lunes 8 de diciembre.

Una esquela compartida por Capillas Señoriales informa del deceso de la esposa del exmandatario.

Según la esquela, el velatorio será en esas capillas, en la zona 9 de la capital.

De acuerdo con la información, el sepelio se realizará el martes 9 de diciembre, en el Cementerio Los Parques.

EN ESTE MOMENTO

Líneas aéreas avión volando vuelos hacia Guatemala

Guatemala despierta interés de aerolíneas internacionales y 14 exploran abrir o ampliar operaciones

Right

Tribunal Supremo Electoral contará con Q500 millones para planificar comicios del 2027

Right

Otto Pérez Molina fue presidente de Guatemala del 2012 al 2015, y renunció tras casos de corrupción durante su gobierno.

Fue el primer mandatario en la historia democrática de Guatemala que perdió su inmunidad para ser investigado por la justicia.

En el 2001, Pérez Molina fundó el Partido Patriota, junto con Roxana Baldetti, también señalada en casos de corrupción.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Esposa del presidente Otto Pérez Molina Partido Patriota 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS