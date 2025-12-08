Fallece Rosa Leal de Pérez, esposa del expresidente Otto Pérez Molina

Rosa María Leal Flores de Pérez, esposa del expresidente de la República Otto Pérez Molina, falleció este lunes 8 de diciembre.

Una esquela compartida por Capillas Señoriales informa del deceso de la esposa del exmandatario.

Según la esquela, el velatorio será en esas capillas, en la zona 9 de la capital.

De acuerdo con la información, el sepelio se realizará el martes 9 de diciembre, en el Cementerio Los Parques.

Otto Pérez Molina fue presidente de Guatemala del 2012 al 2015, y renunció tras casos de corrupción durante su gobierno.

Fue el primer mandatario en la historia democrática de Guatemala que perdió su inmunidad para ser investigado por la justicia.

En el 2001, Pérez Molina fundó el Partido Patriota, junto con Roxana Baldetti, también señalada en casos de corrupción.

