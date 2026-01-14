Gobierno a examen: Educación avanza y la atención del cáncer se estanca en el segundo año de Bernardo Arévalo

En el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo, los asuntos sociales se mantuvieron en el ojo público. Hubo avances y retos en educación, y se observó una pausa en la atención a pacientes con cáncer, quienes siguen a la espera de la aprobación del reglamento que permita poner en marcha la Ley de Atención Integral del Cáncer, aprobada en marzo del 2024, y de la construcción de un hospital con énfasis en radioterapia, lo que la sociedad civil califica como un mal desempeño. Organizaciones y sociedad civil analizan estas áreas.

Educación: avances y retos pendientes

Educación es un área en la que, durante el segundo año de gobierno de Bernardo Arévalo, se han observado avances, aunque también hay asuntos en proceso de concretarse en el 2026.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, señala que, con la colaboración de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), se ha logrado el remozamiento de centros educativos —18 mil en dos años—, lo cual es positivo, al igual que el esfuerzo de las autoridades por retomar la gobernanza del sistema educativo y controlar una huelga protagonizada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que mantuvo las clases suspendidas durante 50 días en más de 5 mil escuelas.



"Si bien se mantuvo la evaluación diagnóstica a los estudiantes, lo importante es que la información sirva para tomar decisiones de mejora", agregó, y que también se planteó la ampliación de la cobertura educativa, enfocada en el nivel medio, uno de los mayores pendientes, así como la vinculación de las carreras de diversificado con las necesidades de talento humano de las empresas.

La política de transformación digital avanzó durante el 2025, según Spross, y se comenzó con la digitalización de institutos de diversificado, pero aún falta “llevarla a escala” y ampliar la cantidad de centros educativos con tecnología y acceso a internet.

En cuanto a la nivelación de aprendizajes, el Mineduc planteó reforzar el área de Matemáticas, un punto importante, considerando el rezago que afecta a niños y jóvenes desde antes de la pandemia del covid-19. Fortalecer la lectura a través de bibliotecas escolares fue otra de las apuestas, clave para el aprendizaje a lo largo de la vida. Trabajar en la formación docente también es necesario.

Spross refiere que no se puede dar una calificación general al trabajo realizado en educación durante el segundo año de gobierno de Arévalo, pues en unas áreas el avance ha sido mayor que en otras. Agrega que el 2026 será clave para la concreción de varios de los proyectos que las autoridades se han planteado.

Atención del cáncer, en pausa

Reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer fue uno de los ofrecimientos del gobierno de Bernardo Arévalo; sin embargo, la atención a los pacientes sigue a cuentagotas. En el segundo año de gestión, los medicamentos siguen faltando en los hospitales, el reglamento para implementar la Ley de Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024) no se concreta, y el hospital planteado en la normativa se ve lejano, pues podría comenzar a construirse este año y finalizarse en el 2030.

La organización Voz x el Cáncer califica como “malo” el trabajo que el Ejecutivo hizo en el 2025 por los enfermos oncológicos, principalmente por las altas expectativas generadas con la implementación de la ley, que propone, entre otras cosas, la creación de un listado de pacientes y de medicamentos, lo cual no ha ocurrido.

La atención a pacientes con cáncer en los hospitales de la red pública continúa con falencias.(Foto Prensa Libre: cortesía de Voz x el Cáncer)

El desabastecimiento persiste y muchos pacientes, en el 2025, tuvieron que comprar los medicamentos para recibir quimioterapia en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Además, en esos centros el servicio de imágenes es limitado, lo cual afecta el diagnóstico y la evaluación del progreso de los tratamientos.

Voz x el Cáncer señala que las precariedades continúan en los servicios, pese a que hubo presupuesto destinado a la atención del cáncer: Q385 millones. El año cerró con un 41.45% de ejecución, gasto que no se destinó a medicinas ni a recurso humano.

Las falencias son político-administrativas, agrega la organización, pues el personal de salud realiza su labor con limitaciones. Médicos y enfermeras no se dan abasto, pese a que la ley establece la formación de nuevos profesionales especializados en oncología.

Hay dudas de que el hospital especializado, con características de centro de referencia y unidad de radioterapia, se convierta en realidad. Voz x el Cáncer cuestiona que el terreno en la zona 13, donde se proyecta su construcción, sea el más adecuado, por estar cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora, un punto con problemas de tráfico, contaminación auditiva y del aire.

“Necesitamos resolver esto con urgencia antes de entrar al año electoral. Hay asuntos concretos que esperamos se aborden en el 2026, como una iniciativa de ley para que el Ministerio de Salud pueda agilizar la compra de medicamentos. Necesitamos tener imágenes, y servicio de radioterapia. El cáncer le puede llegar a cualquiera”, dicen integrantes de Voz x el Cáncer.

Desnutrición, aún con desafíos estructurales

En el segundo año de Gobierno, el abordaje de la desnutrición dejó avances puntuales, pero también evidenció limitaciones estructurales que siguen condicionando los resultados, según la evaluación de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas).

Consultada sobre si el desempeño del Gobierno en 2025 fue bueno, regular o malo, dicha instancia indicó que el resultado es mixto, con mejoras en la atención de la desnutrición aguda, pero con brechas persistentes en el plano estructural.

Celina Calvimontes, representante de la Incopas, explicó que uno de los principales avances del año fue el fortalecimiento de la atención a la desnutrición aguda en municipios priorizados.

Durante el 2025, el sistema ajustó su intervención territorial al identificar nuevas necesidades locales, lo que derivó en la ampliación de los territorios priorizados, una decisión discutida en espacios como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán).

Entre enero y agosto del 2025, la estrategia amplió su cobertura, al pasar de 28 a 50 municipios y posteriormente de 50 a 55. “En el 2025 hubo avances puntuales, especialmente en la atención de la desnutrición aguda, en territorios que fueron priorizados y luego ampliados conforme se identificaron nuevas necesidades”, puntualizó Calvimontes.

Desde la participación social, uno de los cambios más relevantes fue el refuerzo del enfoque territorial, que permitió incorporar información comunitaria y facilitar respuestas más focalizadas para la detección y atención de casos.

No obstante, Incopas advierte de que este balance parcial también confirma que la desnutrición crónica continúa siendo un desafío estructural. A diferencia de la desnutrición aguda, el retraso en talla es irreversible y solo puede reducirse con intervenciones sostenidas vinculadas al acceso a agua, saneamiento, alimentación adecuada y condiciones socioeconómicas.

“Más que calificar un año como bueno o malo, hay que entender que los resultados en nutrición no se transforman en el corto plazo”, subrayó Calvimontes.

De cara al tercer año de Gobierno, Incopas considera clave reforzar la prevención desde el embarazo y la primera infancia, garantizar la continuidad de los servicios territoriales y consolidar la articulación intersectorial.