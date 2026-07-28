¿Ha sentido sismos en los últimos días? Cuántas réplicas registra el Insivumeh tras temblor de 7.4 del 17 de julio

El Insivumeh ha registrado la secuencia de sismos tras el temblor de magnitud 7.4 que sacudió Guatemala el recién pasado 17 de julio.

De acuerdo con los registros, la mayoría de los epicentros se han ubicado en el océano Pacífico, entre las costas de Guatemala y México.

Explicó que, luego del evento de magnitud 7.4, se han registrado 547 sismos; de estos, 37 han sido reportados como sensibles por la población.

El Insivumeh ha observado que la magnitud máxima ha sido de 7.4 y la mínima, de 2.3.

Remarcó que el último sismo de magnitud relevante asociado a esta secuencia fue de 6.2 y se registró a las 23.35 horas del lunes 27 de julio.

El 17 de julio, Guatemala fue sorprendida por un sismo de magnitud 7.4 que obligó a la evacuación de edificios, y se reportaron al menos 75 emergencias, según datos de la Conred.

Desde esa fecha, el Insivumeh ha continuado con el reporte de temblores con epicentro en el océano Pacífico.

Para leer más: Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

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