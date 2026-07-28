Temblores en Guatemala: sismo de magnitud 6.2 y réplicas reportadas por Insivumeh en las últimas horas

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Temblores en Guatemala: sismo de magnitud 6.2 y réplicas reportadas por Insivumeh en las últimas horas

Conred reportó que el temblor de magnitud 6.2 se sintió en al menos 12 departamentos de Guatemala.

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TEMBLOR DE 6.2 EL 27 JULIO 2026

Epicentro del temblor de magnitud 6.2 registrado la noche del lunes 27 de julio. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

En las últimas horas, el Insivumeh ha registrado temblores con epicentro en el océano Pacífico. Entre los sismos figura uno de magnitud 6.2, informó la institución.

El temblor de magnitud 6.2 se registró a las 23.35 horas del lunes 27 de julio, con una profundidad de 20.04 kilómetros.

La Conred informó que, en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta, mantiene comunicación con delegados regionales y departamentales para monitorear posibles daños tras el evento sísmico.

Indicó que el sismo fue sensible en Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Totonicapán.

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Añadió que durante el 2026 se han registrado más de 4 mil 600 sismos en el territorio nacional, por lo que es fundamental que la población fortalezca su preparación y conozca cómo actuar ante un sismo.

Reportan más sismos

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, tras el temblor de magnitud 6.2 se han registrado otros dos movimientos telúricos.

Uno ocurrió a las 2.25 horas de este martes 28 de julio, con magnitud 4.1 y una profundidad de 24.58 kilómetros.

El segundo quedó registrado a las 3.16 horas, también de magnitud 4.1, pero con una profundidad de 5.46 kilómetros. En las últimas 24 horas han sido registrados 51 sismos, de estos uno ha sido sensible. 

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En los últimos días han sido constantes los sismos con epicentro en las costas del Pacífico, entre Guatemala y México. Uno de ellos ocurrió a las 8.48 horas del 17 de julio, con magnitud 7.4.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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