Homicidios bajan en marzo de 2026, mientras extorsiones siguen concentradas en la capital

Las cifras más recientes reflejan un leve descenso en la violencia homicida, según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

En marzo de 2026, la tasa interanual se situó en 16.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, manteniendo la tendencia a la baja desde su nivel más alto registrado en julio de 2025, cuando alcanzó 17.7. Desde entonces, el indicador ha descendido de forma gradual.

A pesar de la reducción, el impacto sigue siendo significativo en ciertos grupos. El 59.4% de las víctimas de homicidio en marzo correspondió a personas entre 18 y 35 años, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de la población joven.

Delito de extorsión sigue concentrado

En contraste, las extorsiones continúan con alta incidencia.

Solo en marzo se denunciaron 1 mil 436 casos, aunque la tasa interanual también mostró una disminución, al pasar de 147.14 en marzo de 2025 a 129.48 denuncias por cada 100 mil habitantes en marzo de 2026.

El fenómeno, no obstante, se mantiene focalizado. Durante el primer trimestre del año, el 44% de las denuncias por extorsión se concentró en apenas 10 municipios, y solo el municipio de Guatemala acumuló el 22% de los casos.

Los datos, sistematizados por el CIEN con base en registros oficiales, evidencian una leve mejora en los homicidios, pero también subrayan la persistencia de delitos como la extorsión, que continúan afectando de forma directa a la población.

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