Hospital Roosevelt suspende visitas y explica el motivo

En un comunicado difundido este martes 26 de agosto, el Hospital Roosevelt informó a los familiares de los pacientes internados en el servicio de Medicina que las visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

La institución indicó que la medida se debe a una limpieza profunda en ese sector.

Además, señaló que las acciones responden a la detección de enfermedades respiratorias.

También han tomado muestras para análisis en el Laboratorio Nacional y se procederá al aislamiento de algunos pacientes.

Añadió que estas medidas se toman por prevención y para garantizar la seguridad de los pacientes.

“Cualquier información, estar pendientes de las redes sociales oficiales del Centro Asistencial”, finaliza el comunicado.

El 6 de marzo recién pasado, el Hospital Roosevelt informó que su personal tenía que utilizar mascarilla de manera obligatoria debido a casos de influenza y covid- 19 dentro del nosocomio.

En esa ocasión, en la circular enviada a los miembros del hospital se detallaba que la medida incluía a todas las áreas comunes del nosocomio como oficinas, pasillos, salas de reuniones o cualquier espacio compartido.

