Hospital Roosevelt suspende visitas y explica el motivo

Comunitario

Hospital Roosevelt suspende visitas y explica el motivo

El Hospital Roosevelt informó que están suspendidas las visitas hasta nuevo aviso.
 

y

|

Ingreso al Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen proporcionada por el Ministerio de Salud)

En un comunicado difundido este martes 26 de agosto, el Hospital Roosevelt informó a los familiares de los pacientes internados en el servicio de Medicina que las visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

La institución indicó que la medida se debe a una limpieza profunda en ese sector.

Además, señaló que las acciones responden a la detección de enfermedades respiratorias.

También han tomado muestras para análisis en el Laboratorio Nacional y se procederá al aislamiento de algunos pacientes.

EN ESTE MOMENTO

En la CC han sido presentadas dos acciones legales contra el aumento de sueldo de los diputados. Fotografía: Prensa Libre. Foto Prensa Libre: Elmer Vargas 24-05-23

CC mantiene intacta la Ley de Competencia y acuerda no suspender provisionalmente artículos de la norma

digeduca, esino, convocatoria mineduc 2025

Prueba diagnóstica para docentes: Qué es y cómo aplicar a la evaluación del Mineduc 

Añadió que estas medidas se toman por prevención y para garantizar la seguridad de los pacientes.

“Cualquier información, estar pendientes de las redes sociales oficiales del Centro Asistencial”, finaliza el comunicado.

El 6 de marzo recién pasado, el Hospital Roosevelt informó que su personal tenía que utilizar mascarilla de manera obligatoria debido a casos de influenza y covid- 19 dentro del nosocomio.

En esa ocasión, en la circular enviada a los miembros del hospital se detallaba que la medida incluía a todas las áreas comunes del nosocomio como oficinas, pasillos, salas de reuniones o cualquier espacio compartido.

Para leer más: Denuncian supuesta corrupción en el Hospital Roosevelt por Q16.8 millones en obras no ejecutadas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Consulta externa del Hospital Roosevelt Hospital Roosevelt 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre