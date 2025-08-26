Comunitario
Hospital Roosevelt suspende visitas y explica el motivo
El Hospital Roosevelt informó que están suspendidas las visitas hasta nuevo aviso.
Ingreso al Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen proporcionada por el Ministerio de Salud)
En un comunicado difundido este martes 26 de agosto, el Hospital Roosevelt informó a los familiares de los pacientes internados en el servicio de Medicina que las visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
La institución indicó que la medida se debe a una limpieza profunda en ese sector.
Además, señaló que las acciones responden a la detección de enfermedades respiratorias.
También han tomado muestras para análisis en el Laboratorio Nacional y se procederá al aislamiento de algunos pacientes.
Añadió que estas medidas se toman por prevención y para garantizar la seguridad de los pacientes.
“Cualquier información, estar pendientes de las redes sociales oficiales del Centro Asistencial”, finaliza el comunicado.
El 6 de marzo recién pasado, el Hospital Roosevelt informó que su personal tenía que utilizar mascarilla de manera obligatoria debido a casos de influenza y covid- 19 dentro del nosocomio.
En esa ocasión, en la circular enviada a los miembros del hospital se detallaba que la medida incluía a todas las áreas comunes del nosocomio como oficinas, pasillos, salas de reuniones o cualquier espacio compartido.
