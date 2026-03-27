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Huelga de Dolores 2026: Transmetro modifica recorrido por paso de Desfile Bufo y la PMT comparte rutas alternas
Desfile Bufo recorre el Centro Histórico de la capital, por lo que el Transmetro informa sobre los recorridos de sus unidades y la PMT comparte rutas alternas.
Imagen ilustrativa. Los recorridos del Transmetro han sido modificados por recorrido del Desfile Bufo 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Este viernes 27 de marzo, en el Centro Histórico, se desarrollará el tradicional Desfile Bufo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que han sido modificados algunos recorridos del Transmetro y TuBus.
Desde temprana hora, en algunas de las calles que atraviesan el Paseo de la Sexta, está interrumpido el paso, por lo que los automovilistas deben desviar su recorrido.
El Transmetro informó que, derivado de la actividad, han sido modificados los recorridos; además, dio a conocer el cierre de estaciones y la suspensión del servicio en algunas líneas.
Tradicionalmente, el Desfile Bufo recorre el Paseo de la Sexta desde la 18 calle hasta la Plaza de la Constitución.
El Transmetro añadió que personal en estaciones y agentes en campo están asignados para orientar a los usuarios en el recorrido.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que las carrozas se desplazan desde el sector de la 13 calle, en la 4a avenida, para luego llegar a la 6a avenida y 18 calle.
Explicó que como vías alternas se puede usar el bulevar La Asunción, tramo del Parque Colón, calle Martí, parque Isabel la Católica, Cerrito del Carmen y el área de la iglesia de Candelaria.
También se puede movilizar por el Anillo Periférico, avenida Elena y el puente Olímpico.
Estaciones del Transmetro y TuBus
Líneas 1 y 2
- Estaciones cerradas
Líneas 6, 7, 12, 13 y 18
- Operan con normalidad, sujetas a desvíos y cierres de estaciones en las próximas horas
Línea 13
- Desvío desde estación en área del Banco de Guatemala por 7a avenida y 20 calle hacia 6a avenida
- Estación Tipografía deshabilitada
Línea 12 (hacia el norte)
- Desvío por Calle del Castillo (de Don Bosco a Plaza Municipal)
- Estación El Calvario deshabilitada
TuBus Ruta 105
- Ruta alterna por la avenida El Cementerio, 13 calle, avenida Elena y 14 calle
- Unidades no llegan a Gerona, zona 1
TuBus Ruta 802
- Desvío tras parada 117 por 1 calle, 4 avenida, 8 calle y 3 avenida hacia el Anillo Periférico
- Paradas deshabilitadas: 118 a 125
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