Limitador de velocidad: gremiales de transporte de carga descartan paro y piden que se retome la discusión del tema  

Los accidentes de tránsito con resultado de heridos y fallecidos son constantes en Guatemala, lo que ha llevado a las autoridades a implementar la ley que impulsa el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) para buses extraurbanos y transporte pesado desde el 2 de marzo.

En ese sentido, las gremiales de transporte de carga de Guatemala expusieron este martes 17 de marzo sus puntos de vista y afirmaron que, por ahora, descartan paralizar labores.

En su intervención se refirieron a estadísticas y víctimas en percances. Además, afirmaron que no se oponen a la regulación de la velocidad, pero que las soluciones deben ir acompañadas de datos y respaldo.

También destacaron que el transporte de carga mueve la economía del país, pues cada día miles de unidades recorren las carreteras para llevar alimentos, medicamentos y materiales de construcción, entre otros.

Remarcaron que detrás de cada unidad de transporte pesado hay pilotos, ayudantes, familias y empresas que dependen de esta actividad económica.

Afirmaron que la seguridad vial es su prioridad, pues les interesa proteger a los conductores y ayudantes de las unidades, pero en especial a la población en general.

Indicaron que en cada accidente hay pérdidas para las familias y las empresas. Añadieron que Guatemala atraviesa una crisis de seguridad vial, manifiesta en la enorme cantidad de accidentes con resultado de heridos y fallecidos.

Indicaron que, según datos de la red hospitalaria nacional, en el 2025 al menos 800 mil personas se vieron involucradas en algún tipo de percance vial.

“Somos víctimas y no victimarios”, afirmaron. También indicaron que peatones, pilotos, pasajeros y ayudantes también son víctimas.

Reiteraron que no se oponen a la regulación y al control de la velocidad; sin embargo, consideran que las soluciones deben estar respaldadas por datos, no por percepciones o suposiciones.

Tras lo anterior, presentaron la agenda mínima de seguridad vial del transporte de carga, con la cual se busca aliviar la crisis que vive el país.

Erick Morales, transportista, indicó que, tras reuniones con expertos, verificaron que el limitador de velocidad no influye en el frenado ni en las fallas mecánicas.

Héctor Fajardo, vocero de los transportistas de carga de Guatemala, indicó que tienen la esperanza de que el Congreso y el Ejecutivo retomen el tema de los limitadores de velocidad.

Dijo que por ahora descartan la paralización del servicio de transporte de carga y que el limitador de velocidad no es la solución final.

Afirmó que ya enviaron las cartas al Congreso y al Ejecutivo para reabrir la discusión sobre este asunto vial. En la agenda mínima piden una mesa técnica de alto nivel, en la que participen los ministerios de Gobernación y Comunicaciones, así como los transportistas, y que se lleve a cabo en un máximo de 10 días.

También proponen modificar la Ley de Tránsito, revisar las infracciones, mejorar la recopilación de datos sobre víctimas de accidentes e implementar medidas para regular la velocidad de todos los vehículos.

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Además, proponen proveer a las autoridades correspondientes de aparatos electrónicos para medir la velocidad y elevar a categoría de Dirección General la Dirección de Tránsito.

Otra propuesta es que los dos ministerios referidos establezcan puestos de control en rutas y apliquen multas de forma transparente, así como impulsar el seguro a terceros. También plantean excluir a las municipalidades del ejercicio de los controles y que el Congreso asigne recursos para señalización en rutas.

En la agenda contemplan un plazo máximo de cuatro meses para mejorar la seguridad vial.

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