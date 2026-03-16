Arévalo afirma que más de 11 mil unidades de transporte pesado ya cuentan con limitador de velocidad

Communitario

Arévalo afirma que más de 11 mil unidades de transporte pesado ya cuentan con limitador de velocidad

De acuerdo con el presidente Bernardo Arévalo, 116 empresas ya están certificadas para implementar el Sistema Limitador de Velocidad.

y

| time-clock

El Sistema Limitador de Velocidad (SLV) es obligatorio en Guatemala para buses extraurbanos y transporte pesado desde el 2 de marzo.

Respecto de ese asunto, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado durante su intervención en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, efectuada este lunes 16 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Dijo que la ley entró en vigor y que el Ejecutivo cumple su tarea por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en coordinación con la Policía, que supervisan la instalación de los reductores de velocidad en esos vehículos.

Según Arévalo, al 13 de febrero último el dato era de 116 empresas certificadas para implementar el SLV.

EN ESTE MOMENTO

Sede del TSE en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Partidos y comités políticos están en riesgo de no participar en las elecciones generales del 2027 por falta de afiliados

Right
WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

EE. UU. abre investigación comercial contra Guatemala y otros 59 países por medidas contra el trabajo forzoso

Right

Añadió que suman 11 mil 789 unidades de transporte pesado que ya cuentan con el mecanismo reductor de velocidad. De esa cifra, 453 corresponden a transporte colectivo y 11 mil 336, a transporte de carga.

Explicó que en los operativos certifican que las empresas cumplan con la ley. Dijo que, según reportes del CIV, la instalación del dispositivo es más sencilla en automotores que tienen incorporada computadora.

Le puede interesar: Congreso consigue acuerdo con transportistas y ofrece prórroga para el uso de reductores de velocidad

Afirmó que el Ejecutivo sigue adelante en la implementación de la ley de reductores de velocidad y que desconoce qué decidirá el Congreso, que es soberano en la toma de sus decisiones.

La norma no aplica a unidades con matrícula de hasta 3.4 toneladas. En cambio, todos los vehículos de 3.5 toneladas en adelante deberán contar con el dispositivo.

LECTURAS RELACIONADAS

GNSD, INFRAESTRUCTURA CARRETERAS. Se visit la carretera CA-2 para graficar puntos de peligro para el peatn y automovilistas usuarios de la carretera. En la imagen, puente en la CA-2 jurisdiccin de Santa Luca Cotzumalguapa en mal estado. Juan Diego Gonzlez. 230226

Este plan busca prevenir al menos 1,000 muertes por año en carreteras con inversión y tecnología

chevron-right
Autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT) y Provial sostienen una reunión con diputados en el Congreso de la República para abordar la implementación de los limitadores de velocidad en el transporte pesado y extraurbano.Autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT) y Provial sostienen una reunión con diputados en el Congreso de la República para abordar la implementación de los limitadores de velocidad en el transporte pesado y extraurbano.

Gobierno inicia inspecciones por limitadores de velocidad en buses y transporte pesado mientras Congreso define prórroga

chevron-right

El objetivo de la ley es prevenir accidentes de tránsito, que han dejado decenas de heridos y fallecidos.

Para ver más: Video capta el momento de la fuerte colisión que dejó tres muertos en la Autopista Palín-Escuintla

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

Lee más artículos de Paula Carranza

ARCHIVADO EN:

Accidentes de autobús Accidentes de tránsito Bernardo Arévalo Dirección General de Transporte Limitadores de velocidad Tránsito en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS