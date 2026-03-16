Arévalo afirma que más de 11 mil unidades de transporte pesado ya cuentan con limitador de velocidad

El Sistema Limitador de Velocidad (SLV) es obligatorio en Guatemala para buses extraurbanos y transporte pesado desde el 2 de marzo.

Respecto de ese asunto, el presidente Bernardo Arévalo fue consultado durante su intervención en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, efectuada este lunes 16 de marzo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Dijo que la ley entró en vigor y que el Ejecutivo cumple su tarea por medio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en coordinación con la Policía, que supervisan la instalación de los reductores de velocidad en esos vehículos.

Según Arévalo, al 13 de febrero último el dato era de 116 empresas certificadas para implementar el SLV.

Añadió que suman 11 mil 789 unidades de transporte pesado que ya cuentan con el mecanismo reductor de velocidad. De esa cifra, 453 corresponden a transporte colectivo y 11 mil 336, a transporte de carga.

Explicó que en los operativos certifican que las empresas cumplan con la ley. Dijo que, según reportes del CIV, la instalación del dispositivo es más sencilla en automotores que tienen incorporada computadora.

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Afirmó que el Ejecutivo sigue adelante en la implementación de la ley de reductores de velocidad y que desconoce qué decidirá el Congreso, que es soberano en la toma de sus decisiones.

La norma no aplica a unidades con matrícula de hasta 3.4 toneladas. En cambio, todos los vehículos de 3.5 toneladas en adelante deberán contar con el dispositivo.

El objetivo de la ley es prevenir accidentes de tránsito, que han dejado decenas de heridos y fallecidos.

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