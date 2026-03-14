Video capta el momento de la fuerte colisión que dejó tres muertos en la Autopista Palín-Escuintla

Una múltiple colisión se registró este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.

Minutos después del percance, los daños en los vehículos involucrados revelaron la magnitud de la tragedia.

Por la fuerza del impacto, tres personas perdieron la vida y una resultó herida, según el informe de Provial.

Las piezas de los automotores quedaron esparcidas en el tramo; entre ellas, neumáticos. En la colisión también hubo una motocicleta.

Un video reveló cómo ocurrió la tragedia en dirección al norte.

En las imágenes se observa que el tránsito se movilizaba con normalidad, pero, en cuestión de segundos, todo cambió.

Un vehículo de transporte pesado perdió el control y, al pasarse al carril contrario, chocó contra los demás automotores, entre ellos, la motocicleta.

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