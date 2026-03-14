Video capta el momento de la fuerte colisión que dejó tres muertos en la Autopista Palín-Escuintla

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Video capta el momento de la fuerte colisión que dejó tres muertos en la Autopista Palín-Escuintla

Cámara capta cómo ocurrió la tragedia vial en la autopista Palín-Escuintla el 14 de marzo.

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Una múltiple colisión se registró este sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla.

Minutos después del percance, los daños en los vehículos involucrados revelaron la magnitud de la tragedia.

Por la fuerza del impacto, tres personas perdieron la vida y una resultó herida, según el informe de Provial.

Las piezas de los automotores quedaron esparcidas en el tramo; entre ellas, neumáticos. En la colisión también hubo una motocicleta.

Un video reveló cómo ocurrió la tragedia en dirección al norte.

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WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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En las imágenes se observa que el tránsito se movilizaba con normalidad, pero, en cuestión de segundos, todo cambió.

Un vehículo de transporte pesado perdió el control y, al pasarse al carril contrario, chocó contra los demás automotores, entre ellos, la motocicleta.

Para leer más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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