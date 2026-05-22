¿Lloverá este fin de semana en Guatemala? Así estará el clima el 23 y 24 de mayo

El territorio nacional tendrá un fin de semana caluroso y con posibles lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Insivumeh para el sábado 23 y domingo 24 de mayo.

En esos días se prevé ambiente cálido y húmedo durante el día, áreas con niebla matutina y poca nubosidad alternando con nublados parciales.

Además, habrá lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.

Las lluvias previstas para este fin de semana y la próxima semana se asocian a condiciones locales, el paso de una onda del este e inestabilidad en el Pacífico, remarcó el Insivumeh.

Alertó de que las condiciones lluviosas previstas pueden favorecer crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

En la meseta central, que incluye la capital, se espera ambiente cálido y lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, ligero a moderado, en horas de la tarde. Las temperaturas máximas en la capital serán de 28°C a 30°C. En el altiplano central y occidental, de 26°C a 32°C.

Para la región del Motagua y los valles del oriente se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Viento del nordeste, ligero a moderado. Las temperaturas máximas serán de 39°C a 41°C.

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En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, se prevén lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de 34°C a 36°C.

En la región norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también se esperan lluvias dispersas, y las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 40°C.

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