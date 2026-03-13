Lluvia y percances afectan la movilidad vehicular en la metrópoli este viernes 

Lluvia y percances afectan la movilidad vehicular en la metrópoli este viernes 

El tránsito se ve complicado en la metrópoli por la lluvia en varios sectores y accidentes.

TRANSITO Y LLUVIA EN LA CAPITAL

Lluvia afecta la movilidad en varios puntos de la capital de Guatemala. (Foto Prensa Libre: PMT de la capital)

Las autoridades de tránsito piden a los automovilistas manejar con precaución por la lluvia en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa de leve llovizna en sectores de las zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15.

Pide precaución a los automovilistas por el asfalto mojado.

Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, reporta varios percances de motocicletas entre el bulevar Los Próceres y Vista Hermosa.

También informa de un automóvil accidentado en el bulevar Lourdes, zona 16, hacia la zona 5, frente a la entrada de la colonia Covías. El percance afecta la movilidad.

La PMT de Santa Catarina Pinula también reporta lluvia y asfalto mojado sobre la carretera a El Salvador, lo que afecta la circulación vehicular.

Las autoridades también piden precaución por densa niebla en la parte alta, entre los límites de la Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula.

Provial alerta a los automovilistas por presencia de lluvia en el kilómetro 23 de la carretera a El Salvador, en Fraijanes.

La PMT de Villa Nueva también pide precaución a los automovilistas por presencia de lluvia en distintos puntos del municipio.

Mientras tanto, la PMT de Mixco informa de asfalto resbaladizo debido a leve llovizna en la 29 calle, Lo de Bran 1, hacia Bosques de San Nicolás.

Añade que los conductores toman sus precauciones, por lo que se complica la movilidad vehicular en el área.

En El Tejar, Chimaltenango, usuarios también reportan lluvia este viernes 13 de marzo.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Lluvia en Guatemala PMT 

