Insivumeh alerta: lluvias continuarán en Guatemala del 24 al 26 de octubre

El Insivumeh prevé un ambiente cálido y húmedo con lluvias dispersas por la tarde y noche. La institución alertó sobre la saturación de suelos en el sur y centro del país.

El Insivumeh informa que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en bocacosta, Caribe, Franja Transversal del Norte, sur de Petén y áreas de valles de oriente y occidente. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE/ Orlando Barría).

José María Rodríguez, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó este 24 de octubre que Guatemala continúa bajo la influencia de la presión atmosférica.

El viento del norte podría ser de ligero a moderado, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, en la ciudad capital.

Rodríguez explicó que el ingreso de humedad y el calentamiento diurno podrían provocar lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. Se prevé que los mayores acumulados se registren en bocacosta, Caribe, Franja Transversal del Norte, sur de Petén y algunas zonas locales de los valles de oriente y occidente.

Para el 25 y 26 de octubre, el Insivumeh prevé un ambiente cálido y húmedo durante el día, así como lluvias dispersas en horas de la tarde y noche.

Le podría interesar: Guatemala espera 16 frentes fríos en 2025-2026: este sería el primero, según Insivumeh

En la capital y en el altiplano central y occidental se esperan, durante las primeras horas de la mañana, áreas con niebla o neblina, además del incremento de nubosidad desde la tarde, con posibilidad de lluvias.

La institución afirma que las lluvias previstas para el fin de semana están asociadas a la entrada de humedad desde ambos litorales.

El Insivumeh también advierte que los suelos en las regiones sur y central del país continúan saturados, lo que podría causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la red vial nacional.

Temperaturas máximas

  • Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C
  • Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 29 °C
  • Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
  • Petén: entre 34 °C y 36 °C
  • Alta Verapaz: entre 25 °C y 27 °C
  • Caribe: entre 31 °C y 33 °C
  • Región de la cuenca del río Motagua y valles del oriente: entre 34 °C y 36 °C

