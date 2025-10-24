Insivumeh alerta: lluvias continuarán en Guatemala del 24 al 26 de octubre

José María Rodríguez, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó este 24 de octubre que Guatemala continúa bajo la influencia de la presión atmosférica.

El viento del norte podría ser de ligero a moderado, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, en la ciudad capital.

Rodríguez explicó que el ingreso de humedad y el calentamiento diurno podrían provocar lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. Se prevé que los mayores acumulados se registren en bocacosta, Caribe, Franja Transversal del Norte, sur de Petén y algunas zonas locales de los valles de oriente y occidente.

Para el 25 y 26 de octubre, el Insivumeh prevé un ambiente cálido y húmedo durante el día, así como lluvias dispersas en horas de la tarde y noche.

En la capital y en el altiplano central y occidental se esperan, durante las primeras horas de la mañana, áreas con niebla o neblina, además del incremento de nubosidad desde la tarde, con posibilidad de lluvias.

La institución afirma que las lluvias previstas para el fin de semana están asociadas a la entrada de humedad desde ambos litorales.

El Insivumeh también advierte que los suelos en las regiones sur y central del país continúan saturados, lo que podría causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la red vial nacional.

Temperaturas máximas