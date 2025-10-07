¿Cuándo se quitará la lluvia en Guatemala 2025?

El período de lluvia en Guatemala suele concluir entre octubre y noviembre de cada año, aunque la fecha varía según la región. En ese sentido, las autoridades han informado los pronósticos sobre las fechas estimadas en las que finalizará esta temporada.

“La lluvia podría disminuir del 15 al 25 de octubre de 2025 en regiones del Pacífico, centro y oriente del país. No así en el departamento de Petén, la Franja Transversal del Norte y el Caribe, donde continúa el resto del año, esto asociado al paso o acercamiento de frentes fríos”, indica César George, meteorólogo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El profesional señala que aún se prevén lluvias importantes para esta semana, por lo menos hasta el próximo miércoles 8 de octubre. Para el jueves 9, se estima una disminución de las precipitaciones, añade George.

El meteorólogo enfatiza que la población debe tener mucha precaución debido a la saturación de los suelos en gran parte del territorio nacional.

¿Qué recomendaciones tomar en cuenta durante la época de lluvia en Guatemala 2025?

George advierte que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica. De acuerdo con los mapas del Insivumeh, las lluvias se han concentrado en las regiones sur y centro del país, por lo que se solicita a la población mantenerse informada por los canales oficiales y tomar las medidas correspondientes.

Valeria Urízar, vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), comparte estas medidas de prevención: