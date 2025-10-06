Lluvias en Guatemala 2025: 10 consejos para cuidar su salud durante esta temporada

La temporada de lluvias, con temperaturas más bajas y mayor humedad, aunque ofrece un respiro del calor, conlleva numerosos problemas de salud. El incremento de la humedad crea un ambiente propicio para diversos patógenos, lo que eleva el riesgo de infecciones y enfermedades.

La Cruz Roja Guatemalteca explica que es importante fortalecer el sistema inmunológico durante esta época. Esto implica mantener una dieta saludable y acudir a atención médica preventiva. Al incorporar estas prácticas a la rutina diaria, es posible reforzar las defensas naturales del cuerpo y disfrutar de la temporada con menos riesgos.

Los especialistas explican que las lluvias incrementan la incidencia de enfermedades. Cuando llueve, la temperatura desciende y, en consecuencia, aumentan los casos de padecimientos respiratorios y gastrointestinales. Por ello, es clave adoptar medidas de prevención. Entre los grupos más vulnerables están los niños y los adultos mayores.

En un artículo publicado en Prensa Libre, Julio García, médico general de emergencias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), señala algunos riesgos potenciales al permanecer mucho tiempo bajo la lluvia, como “hipotermia leve o moderada si la exposición es prolongada y la temperatura ambiente es baja, resfriados y otras infecciones respiratorias”.

García recomienda cambiarse de ropa inmediatamente después de mojarse, y usar chaqueta impermeable y calzado cerrado.

Por su parte, el médico internista Aldrin Aroche advierte que el agua estancada propicia enfermedades como el dengue, transmitidas a las personas por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes (Ae. aegypti o Ae. albopictus).

La mayoría de pacientes se recupera en cerca de una semana; sin embargo, en algunos casos los síntomas pueden agravarse y derivar en complicaciones severas.

Aroche agrega que la mayoría de casos se resuelven con cuidados básicos como buena hidratación, alimentación adecuada y manejo del dolor. “El problema surge cuando hay una respuesta inmunológica inapropiada y se desarrolla un dengue severo”, afirma.

Esto puede suceder si se ha tenido una infección previa. “El grado grave puede presentarse tanto en personas sanas como en quienes tienen enfermedades crónicas. Todos estamos en riesgo por vivir en una zona endémica de dengue”, puntualiza Aroche.

Es fundamental buscar atención médica ante síntomas como vómitos, pérdida de apetito, confusión o cualquier manifestación de sangrado, describe el internista.

El dengue severo puede afectar órganos como el cerebro o el corazón, y derivar en hemorragias, advierte el especialista.

¿Cómo cuidarse en la época lluviosa?

La Cruz Roja Guatemalteca recomienda algunas acciones para evitar enfermedades: