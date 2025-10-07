Lluvias intensas afectan rutas clave en Guatemala este 7 de octubre

El pronosticador Cleofas Culajay, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó sobre la probabilidad de lluvias copiosas y lloviznas en la mayor parte del territorio, asociadas al acercamiento de la vaguada monzónica.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó inundaciones en San José La Máquina, Suchitepéquez, y un derrumbe en el kilómetro 35.5 de la RN-10, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

También se registró un derrumbe en el kilómetro 170 de la RN-12, en Salamá, Baja Verapaz, que bloquea un carril.

La Conred informó que seis viviendas presentan daños moderados tras el colapso de un muro de contención en la cabecera de Jutiapa.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer las principales rutas del país afectadas por las lluvias este 7 de octubre.

En la ruta Interamericana, se reportan lluvias en varios sectores y se recomienda conducir con precaución, debido al asfalto mojado y resbaladizo.

Rutas clave con tránsito afectado

Km 189 de la ruta CIT-180, que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango, por un socavamiento.

Km 194 en El Palmar, Quetzaltenango, por un hundimiento que bloquea un carril.

Km 132 de la ruta CA-2, vía que comunica Escuintla con Cocales y Coatepeque; hay carril reversible en el puente Brisas del Moca.

Km 64 de la ruta al Pacífico, donde se ejecutan trabajos de mantenimiento.

Km 24.6 de la ruta a El Salvador, con paso vehicular bloqueado en ambos sentidos por un derrumbe.

Km 82 de la ruta al Atlántico, con un tráiler volcado en El Rancho, El Progreso.

Km 134 de la ruta CA-9 Norte, por un socavamiento que afecta el paso hacia el sur, en Río Hondo, Zacapa.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales reportó un deslave en el kilómetro 19.3 de la ruta que comunica con la Ciudad de Guatemala.

En la zona 13 de la capital, un árbol cayó e interrumpió el tránsito frente al IGSS de Pamplona, lo cual afectó El Trébol y la avenida La Castellana.