Localizan cadáveres de padre e hijo que estaban desaparecidos luego que picop en el que iban cayó a hondonada

Socorristas de distintas instituciones localizaron los cuerpos de un hombre y un menor de edad que estaban desaparecidos desde la noche del pasado 1 de enero. Esto ocurrió luego de que el vehículo en el que viajaban junto a otras 15 personas cayera a un precipicio en la ruta que comunica a Santiago Atitlán, Sololá, con Chicacao, Suchitepéquez.

Con el hallazgo de los cuerpos, se elevó a cinco el número de personas que murieron en este accidente de tránsito. Las víctimas fueron identificadas como Pedro Israel Ventura González, de 35 años, y Santiago Emilio Ventura Ordóñez, de tres, quienes, según se ha constatado por parte de los socorristas, eran padre e hijo.

También fueron identificadas dos de las tres primeras víctimas de este trágico accidente. Estas personas eran Juan Ordóñez Ruiz y Julia Aracely Ordóñez.

El informe de los Bomberos Municipales Departamentales indica que, durante la noche del pasado jueves 1 de enero, el piloto de un vehículo tipo pickup, color verde, en el que se transportaban alrededor de 20 personas, perdió el control y cayó a una hondonada de unos 400 metros, en la ruta antes mencionada.

También se tuvo conocimiento de que las personas que se transportaban en el vehículo accidentado regresaban a sus hogares, luego de haber celebrado el Año Nuevo en Santiago Atitlán.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, Bomberos Voluntarios y de la Brigada de Socorro de la localidad, quienes trabajaron durante varias horas para rescatar a todas las víctimas, originarias del cantón Río Tarro, Chicacao, Suchitepéquez.

Los heridos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango.

Mientras tanto, los socorristas continuaron la búsqueda del hombre y el menor desaparecidos, a quienes localizaron en el fondo del precipicio en las primeras horas del viernes 2 de enero.

Terreno de difícil acceso

El accidente de tránsito ocurrió en inmediaciones de la finca Monte Quina, Santiago Atitlán. Según la información de los socorristas, las condiciones para llevar a cabo la recuperación de los heridos, así como de los fallecidos, fueron complicadas, ya que el lugar donde ocurrió el accidente tiene una topografía montañosa y varias curvas pronunciadas.

Esto también hace que el acceso al sitio sea limitado, ya que está rodeado de vegetación y el terreno presenta una inclinación considerable. Por ello se utilizaron cuerdas, arneses y equipo especial para efectuar el rescate.