Picop vuelca en ruta al Atlántico: Los accidentes de tránsito marcan la mañana de este 2 de enero

Durante la mañana de este viernes 2 de enero, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), la institución encargada de hacer las carreteras más seguras y mejorar la movilidad mediante capacitación, aplicación de leyes, ordenamiento vial y asistencia en emergencias, reportó múltiples accidentes de tránsito en todo el país.

Uno de los incidentes más llamativos de este viernes 2 de enero se registró en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en el municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, donde las brigadas de Provial atendieron el vuelco de un picop, que provocó la obstrucción del carril derecho y dejó siete personas heridas.

Las brigadas de Provial realizaron el cierre momentáneo de la vía debido a las maniobras de las grúas que atendieron el vuelco del picop. Asimismo, los heridos fueron trasladados al centro hospitalario más cercano, ya que la mayoría se encontraba en estado de shock, condición en la que el cuerpo no recibe suficiente flujo sanguíneo.

Sin embargo, este no fue el único accidente de tránsito registrado este viernes 2 de enero, tomando en cuenta que decenas de guatemaltecos aún se encuentran descansando por las fiestas de Año Nuevo. Por ello, se prevé que muchos viajen al interior del país para disfrutar de las costas durante el primer fin de semana del 2026.

Los hechos de tránsito marcan al viernes 2 de enero

Durante la madrugada de este viernes 2 de enero, las brigadas de Provial atendieron un hecho de tránsito por colisión entre dos motocicletas en el kilómetro 185 de la ruta CA-2 Occidente, en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu. Este accidente obstruyó ambos carriles y tres personas fueron trasladadas al hospital.

Posteriormente, las brigadas de Provial atendieron un hecho de tránsito por el derrape de una motocicleta en el kilómetro 62 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), en el municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Según las autoridades, este accidente obstruyó el carril con dirección a oriente y provocó la muerte del motociclista.

Unos momentos después, Provial atendió un hecho de tránsito en el kilómetro 74 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), en el municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa. El accidente obstruyó parcialmente ambos carriles con dirección hacia occidente y provocó la muerte del conductor, mientras que el pasajero fue trasladado.

Unas horas más tarde, el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que un conductor fue ingresado a un centro asistencial luego de impactar su camioneta contra un árbol en la calzada Aguilar Batres, zona 11 capitalina, lo que afectó especialmente el carril auxiliar. Por ello, evalúan los daños provocados.

Más accidentes

Durante la mañana de este 2 de enero, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco indicó que un motociclista colisionó en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, con dirección a la ciudad de Guatemala. Dadas las circunstancias, una unidad de emergencia le brindó asistencia al conductor, que estaba tendido sobre la cinta asfáltica.

A su vez, las Policías Municipales de Tránsito de Villa Nueva y Amatitlán informaron sobre una colisión múltiple en el kilómetro 30 de la ruta CA-9 Sur. De acuerdo con ambas instituciones, el accidente afectó la movilidad en sus respectivas jurisdicciones desde el kilómetro 22 de dicha carretera, perjudicando a decenas de conductores en el sector.

Unos minutos después, la PMT de Mixco reportó la colisión de un motociclista en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, con dirección a la calzada Roosevelt, en la ciudad de Guatemala. Conforme a lo expuesto por los agentes de tránsito, se coordinó una unidad de emergencia para atender al conductor, quien presentaba heridas graves.

Por último, los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango reportaron un accidente de tránsito en el kilómetro 55 de la ruta Interamericana, donde un camión volcó. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Únicamente se reportaron daños materiales.