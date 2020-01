Estos son los seis proyectos viales que quedaron para esta administración y cuyo inicio no se vislumbra todavía

El paso por El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, se ha convertido en un dolor de cabeza para los transportistas. Uno de los grandes proyectos en planes del CIV es la construcción de un puente elevado en el área donde han abundado los comercios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene identificados al menos seis proyectos de infraestructura para la modernización y mejoramiento de la red vial del país; que, aunque están en planes, su inicio no se prevé en el corto plazo, por cuestiones presupuestarias o trámites burocráticos que se deben cumplir.

Por distintas circunstancias, dichos proyectos no se completaron durante la actual administración. Dos de ellos hasta el momento son solo planes, otros dos se encuentran en la fase de estudios de factibilidad —uno concluido y el otro está ya fue licitado—, mientras que los restantes ya fueron adjudicados, según consta en Guatecompras, el portal web de compras y contrataciones del Estado.

Los más próximos

José Fernando Morales, quien hasta inicios de mes era viceministro de Comunicaciones, indicó recientemente que dentro de los proyectos que deberían estar este año figura el recapeo de tres tramos de la carretera CA2-Occidente —al Pacífico—, de los kilómetros 81 al 95, del 95 al 110 y del 198 al 211.

Los tres eventos ya fueron adjudicados y estarán a cargo de constructoras distintas —una para cada tramo— cuyos contratos suman Q227 millones.

Morales explicó que, de acuerdo con la previsión inicial, a mas tardar en marzo deberían comenzarse los trabajos, pero que “dependerá de la dinámica de ejecución de las próximas autoridades” de la Dirección General de Caminos la agilidad para concluir los mismos.

Otro de los proyectos que en teoría debería avanzar al menos en este año es el viaducto en San Lucas Sacatepéquez que se construirá para tratar de mitigar los enormes embotellamientos que se dan sobre la ruta Interamericana debido a la proliferación de centros comerciales a la orilla de la carretera.

Para el comienzo de la construcción de este viaducto, que tendrá un costo de Q19.1 millones, solo estaba que el exministro, José Benito, firmara el acuerdo ministerial para que la empresa fuera notificada; es decir, debería comenzar en poco tiempo.

Estos son los proyectos más importantes que la anterior administración del CIV dejó pendientes

Proyecto Descripción Estado Recapeo ruta al Pacífico Reposición del asfalto en tres tramos, cerca de 43 kilómetros para concluir con el remozamiento total de esa ruta. Contratos adjudicados, pendiente de inicio de trabajos. Viaducto de San Lucas Sacatepéquez Construcción de un paso a desnivel que solucionará, en parte, los problemas de embotellamiento sobre la ruta Interamericana. Contrato ya adjudicado, pendiente de notificación a la empresa para que comience los trabajos. Ampliación carretera al Atlántico Continuación de la ampliación a 4 carriles del tramo de la ruta de El Rancho hasta Mayuelas. El proyecto contempla un puente elevado en El Rancho y un libramiento en Teculután. Concluidos los estudios de factibilidad, pendiente conseguir financiamiento. Anillo regional Construcción de carretera de San Juan Sacatepéquez hasta Sanarate, El Progreso, para evitar el tránsito por la capital. La vía tendría capacidad para transitar a 70 Km/hora Licitados los estudios de factibilidad, pendiente de adjudicación. Libramiento en la CA2-Occidente Construcción de carretera que evitaría el pasó por cuatro municipios de Suchitepéquez: San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango Pendiente de estudios de factibilidad Control de peso de camiones Instalación de 34 estaciones de pesos y dimensiones para evitar la sobrecarga de los vehículos de carga pesada y reducir el deterioro de las carreteras. Solo planes, pendiente de licitación y financiamiento.

No obstante, el propio exviceministro Morales reconoce que debido a que el Congreso no aprobó el presupuesto 2020, sumado a los trámites burocráticos, los trabajos podrían atrasarse porque no habrá forma de dar un anticipo a la constructora y “cualquier empresa por muy fuerte que sea necesita que se le capitalice”.

Además, por ser el viaducto de San Lucas un proyecto del 2019 que registró cero ejecución se tienen que presentar de nuevo los estudios del mismo para que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia reactive los números de Snip (Sistema Nacional de Inversión Púbica) y la obra pueda continuar.

Poca obra nueva en 2020

Pero si los anteriores proyectos podrían demorarse más de lo deseado, hay otros cuya ejecución podría tardar más, sobre todo porque desde diciembre pasado el CIV suspendió las contrataciones y, de acuerdo con cálculos de Morales, por cuestiones burocráticas, más la necesidad de hacer readecuaciones presupuestarias y hasta el clima será hasta octubre cuando los nuevos podrían comenzar a ejecutarse.

“Es muy difícil que logren —avanzar—. En este momento sería importante que se diera la contratación para la atención a la red —porque— todos los procesos de contratación y construcción nueva van a dar inicio hasta después de la época lluviosa”, subrayó el funcionario, aunque no citó a alguno en específico.

A más largo plazo

La próxima administración del CIV también encontrará algunos proyectos que por el momento son solo planes, pero que son necesarios para la modernización de la red vial del país y la conservación de las carreteras.

Uno de los planes tiene que ver con la continuidad de la ampliación a cuatro carriles de la CA9-Norte, ruta al Atlántico, en donde, según los estudios que ya han sido finalizados para la ampliación de esa carretera hasta Mayuelas, Zacapa, se construirá un puente elevado en el tramo de El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, lugar donde se forman embudos debido a la propagación de comercios.

Dicho estudio también concluye en la necesidad de construir, un libramiento que comenzaría en la aldea Santa Cruz, Teculután, para rodear el centro del municipio y terminar hasta Río Hondo, un ambicioso proyecto para el cual aún no hay financiamiento, razón por la cual su comienzo sería en no menos de tres años.

Un poco más lejano de concretarse es otro libramiento: el de la CA2-Occidente del kilómetro 144 al 178, el cual la contratación de los estudios de factibilidad pasará a la próxima administración.

Dicha ruta bordearía los poblados de San Antonio Suchitepéquez, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, áreas de intenso tráfico a pesar de que se ha mejorado el asfalto, debido al incremento del uso de la ruta.

Aunque en el 2018 el ministro de Economía, Ascisclo Valladares, indicó que podría presentarse una iniciativa de ley para que dicho proyecto se declarara de interés público para agilizar su construcción, tal como pasó con el libramiento de Chimaltenango, ya no se supo más información.

El CIV también licita los estudios de ingeniería, evaluación técnica, económica, ambiental y de riesgo para la construcción de la carretera anillo regional, del tramo que va de la Ruta Nacional 5, San Juan Sacatepéquez, pasará por San Raymundo, Chuarrancho y saldrá hasta Sanarate, El Progreso.

Esta carretera permitiría que el transporte que se dirige de norte a occidente y viceversa no atraviese por la ciudad capital.

Control al transporte pesado

Otro de los proyectos que dejará en planes el CIV para los próximos encargados es la instalación de 34 estaciones de pesos y dimensiones en distintas carreteras del país para evitar, a través de multas, el sobrepeso de las unidades del transporte de carga que dañan el asfalto.

Morales reconoció que esta medida será “totalmente impopular” con el gremio de transportistas, pero es necesaria para evitar el rápido deterioro de las carreteras.

Este proyecto, añadió, ya se encuentra en la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV, e incluso ya se determinaron las ubicaciones de las estaciones, aunque prefirió no revelarlas para evitar el aprovechamiento de posibles propietarios de estos terrenos en caso sea necesario que el Estado los compre.

Para echar a andar este plan las próximas autoridades tendrán que considerar Q150 millones, más el pago por la operatividad y el mantenimiento de las estaciones.

Aunque no dio a conocer las especificaciones técnicas, Morales recordó que en el puente Belice se colocaron básculas dinámicas que, con un 93% de confiabilidad calculan el peso y la velocidad de los vehículos de transporte pesado, las cuales están conectadas con un sistema de cámaras y permiten a la comuna capitalina imponer sanciones.

Estos proyectos deben superar una serie de obstáculos no solo burocráticos, sino también financieros, ya que se estima se requerirá una gran cantidad de recursos para hacerlos realidad.

“Solo de los proyectos que hemos conversado más su mantenimiento rutinario y construcción de rutas secundarias se necesitarían tres presupuestos del Ministerio de Comunicaciones”, sentenció Morales. El monto de recursos del CIV el año pasado ascendió a más de Q6 mil millones.

Recuperación de la red vial

El ministro de Comunicaciones que recién asumió el cargo, Josué Lemus, afirmó que en los primeros 100 días de su administración dará prioridad a la recuperación vial de las carreteras “con problemas legales”, con el objetivo de facilitar la movilidad del país, factor fundamental para la economía.

“Enfocaremos nuestros esfuerzos en recuperar la red vial, el pueblo exige resultados, por ello vamos a trabajar con mucha responsabilidad y con mucha transparencia para llevar el desarrollo a toda la república”, publicó el CIV en su cuenta de Twitter.

En esa misma red social, Lemus indicó que dentro de las primeras actividades que llevó a cabo ya al frente del CIV fue “ordenar la casa”, y luego se reunió con directores, subdirectores, gerentes y subgerentes a quienes les dijo que el objetivo es que el CIV “camine de manera adecuada”, posteriormente visitó las unidades ejecutoras para conocer su funcionamiento, así como aspectos positivos y procesos que se puedan mejorar.

Contenido relacionado

Opinión: 2020: carreteras y túmulos, desarrollo y retroceso

Qué es el hidrógeno verde y cómo podría ayudar a limpiar nuestras carreteras de CO2 y a cocinar con menos humo

Alice, el avión eléctrico para viajes cortos con el que buscan reducir el daño al medio ambiente