Manifestación complica el tránsito en la Ruta Nacional 14

Provial informa que este jueves 16 de abril se registra un bloqueo en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional 14, en San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Los vecinos han colocado ramas y troncos sobre el asfalto para impedir el paso de vehículos.

Según medios locales, la manifestación de un grupo de pobladores se debe al alto costo de los combustibles.

En el lugar se han formado largas filas de vehículos en ambos sentidos, por lo que algunos pilotos buscan rutas alternas para llegar a su destino.

Según Provial, los manifestantes han decidido alternar el paso de vehículos.

En las últimas semanas, en Guatemala se han registrado bloqueos en carreteras principales en rechazo al aumento del precio del carburante, derivado del conflicto en Medio Oriente.

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