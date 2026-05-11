Manifestación impide el paso en el km 189 de la Ruta Cito-Zarco entre Retalhuleu y Quetzaltenango

Provial informó que este lunes 11 de mayo se registra un bloqueo en el kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco, entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

Añadió que la manifestación comenzó a las 2.23 horas de este lunes, en el tramo de San Felipe, Retalhuleu.

Los manifestantes colocaron ramas y otros obstáculos para impedir el paso de vehículos en ambos sentidos de la vía.

Según medios locales, un grupo de pobladores protesta para exigir la presencia de autoridades de Gobernación de Retalhuleu por el supuesto incumplimiento de acuerdos adquiridos con algunas comunidades.

En el lugar se formaron largas filas de vehículos y se desconoce a qué hora será habilitado el paso.

Para leer más: Ruta Cito-Zarco: ¿En cuánto tiempo podría habilitarse el paso y qué trabajos se realizarán?

En el área donde se registra el bloqueo hay un socavón que también afecta la movilidad.

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