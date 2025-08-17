Comunitario
Más de 14 mil afectados y 30 muertos por las lluvias en Guatemala, reporta Conred
Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula encabezan la lista de regiones más golpeadas por las intensas precipitaciones, hasta el 17 de agosto.
La Conred informa que los departamentos más afectados durante la temporada de lluvia son Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula. (Foto Prensa Libre: Conred).
Del 19 de abril al domingo 17 de agosto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 1,056 emergencias asociadas a la época de lluvias.
Según su informe, 14 mil 78 personas han resultado afectadas, 2 mil 753 damnificadas y 10 albergadas. Además, se reportan 33 heridos, una persona desaparecida y 30 fallecidas.
Respecto de las viviendas, las autoridades indican que 532 están en riesgo; 158 presentan daño leve, 2 mil 476 daño moderado y 119 daño severo.
Las lluvias han afectado 401 carreteras, 17 puentes, 19 centros educativos y 18 edificios.
También se reporta afectación en cuatro comunidades y 15 familias, debido a daños en cultivos.
El pronóstico meteorológico por regiones, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica la probabilidad de lluvias en el Pacífico, bocacosta, occidente y altiplano central durante la tarde del 18 de agosto.
El Insivumeh recomienda tomar precauciones, ya que las precipitaciones podrían causar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.
La entidad científica no descarta lluvias locales en el sur de Petén y en la Franja Transversal del Norte.
#Suchitepéquez Lluvias y fuertes vientos provocaron daños en viviendas en la Finca Marías del Mar, Chicacao. A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, se gestionan acciones para la atención de las familias afectadas.— CONRED (@ConredGuatemala) August 17, 2025
Fotografías: Sistema CONRED pic.twitter.com/EwJBmSdQUs