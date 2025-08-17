Más de 14 mil afectados y 30 muertos por las lluvias en Guatemala, reporta Conred

Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula encabezan la lista de regiones más golpeadas por las intensas precipitaciones, hasta el 17 de agosto.

Luisa Laguardia

y

|

Del 19 de abril al domingo 17 de agosto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 1,056 emergencias asociadas a la época de lluvias.

Según su informe, 14 mil 78 personas han resultado afectadas, 2 mil 753 damnificadas y 10 albergadas. Además, se reportan 33 heridos, una persona desaparecida y 30 fallecidas.

Respecto de las viviendas, las autoridades indican que 532 están en riesgo; 158 presentan daño leve, 2 mil 476 daño moderado y 119 daño severo.

Las lluvias han afectado 401 carreteras, 17 puentes, 19 centros educativos y 18 edificios.

También se reporta afectación en cuatro comunidades y 15 familias, debido a daños en cultivos.

El pronóstico meteorológico por regiones, elaborado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), indica la probabilidad de lluvias en el Pacífico, bocacosta, occidente y altiplano central durante la tarde del 18 de agosto.

El Insivumeh recomienda tomar precauciones, ya que las precipitaciones podrían causar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.

La entidad científica no descarta lluvias locales en el sur de Petén y en la Franja Transversal del Norte.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina
Luisa Laguardia

Luisa Laguardia

Periodista de Guatevision especializada en investigación, certificada en persuasión con datos por el INCAE Business School, y con experiencia en medios escritos, radiales, digitales y televisivos.

Lee más artículos de Luisa Laguardia

