Más de 172 mil jóvenes se gradúan este año del diversificado y el 72% recibirá un título de bachiller

Este año se graduarán del diversificado 172 mil 706 jóvenes, que tendrán como reto integrarse al mercado laboral o continuar con su preparación académica en la universidad. El número de egresados aumentó 12.6% en comparación con el registro del 2025, según un reporte del Ministerio de Educación (Mineduc).



La cantidad de jóvenes que culminan una carrera en el nivel medio va en aumento, pues en el 2025 fueron 153 mil 379 los estudiantes que obtuvieron un título de diversificado, un 4.83% más que en el reporte del 2024, cuando la cifra fue de 146 mil 312.



En el último trienio se han graduado del nivel medio 472 mil 397 jóvenes. La proporción se ha mantenido: siete de cada 10 concluyen sus estudios en el sector privado; dos, en el público, y el resto, en escuelas municipales o establecimientos por cooperativa.



Lo anterior se debe a la baja cobertura del sistema educativo público, pues, de los 5 mil 195 establecimientos que imparten el diversificado, ocho de cada 10 son colegios privados y, en esa misma proporción, solo uno es del sector oficial.







Aunque la cantidad de graduandos aumenta con los años, la proporción de estudiantes que logran obtener un título de nivel medio es baja. De los niños que terminan la primaria, solo la mitad logra continuar el ciclo básico, y la cantidad se reduce más al pasar al diversificado, al que únicamente llega la cuarta parte de quienes iniciaron la trayectoria educativa.

¿De qué se graduarán?

El registro del Mineduc mantiene la tendencia de que el bachillerato es la carrera más demandada en el diversificado. Este año se graduarán de bachilleres, en distintas ramas, un total de 125 mil 437 jóvenes. La cantidad representa el 72% de los estudiantes que concluirán el nivel medio.



Una de las razones por las que los jóvenes eligen estudiar un bachillerato es que les permite obtener un título de nivel medio en dos años, ya sea para ingresar antes a la universidad o para incorporarse al mercado laboral, según analistas.



La carrera de perito es la segunda con mayor aceptación entre los estudiantes, pues 34 mil 254 egresarán con dicho título después de tres años de estudios.



De Magisterio Inicial y Preprimario se graduarán 7 mil 963 estudiantes. A partir del 2027 se espera que una nueva cohorte de jóvenes comience a prepararse como maestros de primaria, pues la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades —Decreto 4-2026— trae de vuelta la carrera, luego de que en el 2012 se sustituyera por el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación.



Esta nueva formación de maestros durará cuatro años. El ciclo de estudios será de 210 días de clases en jornada completa —ocho horas—, lo cual obliga a que el ciclo escolar comience en enero.



El Mineduc tiene una lista preliminar de 40 escuelas normales que podrían comenzar a impartir la carrera de Magisterio con especialidades. En la capital se prevé que ocho establecimientos impartan la carrera.



Las especialidades de estudio son Magisterio en Educación Física, Educación Musical, Educación Primaria Bilingüe Intercultural, Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural y Artes Plásticas Visuales, que podrán cursarse en establecimientos públicos, privados y por cooperativa que soliciten autorización al Mineduc.



Este año también se graduarán 5 mil 52 estudiantes de la carrera de Secretariado, según el registro oficial.



De acuerdo con el calendario escolar del 2026, el último día de clases para el plan diario en los sectores privado, municipal y por cooperativa fue el 15 de octubre, mientras que en el oficial será el 30 de octubre.



En cuanto a las fechas de las graduaciones en los distintos sectores, el Mineduc indica que estas las establecen los centros educativos, tomando en cuenta el calendario escolar con las fechas de finalización de clases y cierre de actividades educativas.

Bajo desempeño

Los graduandos aumentan, pero el bajo desempeño de los estudiantes que egresan del diversificado se mantiene en Matemáticas y Lectura.



Los resultados de las pruebas realizadas en el 2025 evidencian que los jóvenes aún no alcanzan el nivel esperado.



En el área numérica, solo el 16.2% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o excelente. Los que lograron un mejor resultado en Matemática fueron los que cursaron un bachillerato.



La prueba de Lectura muestra un mejor desempeño, pues el 35.38% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o excelente. En esta área fueron los peritos quienes alcanzaron un mejor rendimiento.



Retos por delante

Jorge Andrés Gálvez Sobral, director del Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala, señala que los resultados de pruebas como las realizadas a los graduandos muestran el bajo nivel de preparación académica que tienen los jóvenes después de 12 años de estudios y los colocan en desventaja ante distintos escenarios.



Con respecto a la inserción al mercado laboral, el reto es que no hay muchas oportunidades y las que hay las obtienen quienes están mejor preparados, que por lo regular son los egresados de establecimientos privados de un segmento socioeconómico alto. Esto amplía las brechas sociales o la inequidad en el país, según el investigador.



En el caso de continuar los estudios en la universidad, la preparación que reciben los estudiantes en el diversificado no está acorde con lo que demanda el nivel superior. Esas lagunas de conocimiento obligan a las facultades a implementar cursos propedéuticos o a empezar las carreras con nociones más básicas.



Además, “el sistema educativo necesita graduar a los estudiantes con pensamiento crítico. Para poder utilizar las herramientas actuales, como la inteligencia artificial, o las que puedan venir”, y aquí hay una deuda por parte del sistema educativo, agrega Gálvez Sobral.