Maycom queda fuera de concurso y dejaría de emitir licencias el 31 de diciembre

Maycom ha emitido las licencias de conducir en Guatemala desde hace 20 años y a partir del 31 de diciembre deberá ceder el servicio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aprobó el pasado jueves 5 de diciembre el dictamen de la Junta Licitadora, que señaló que la empresa Mayoreo de Computación Sociedad Anónima (Maycom S.A.) cometió errores durante el proceso de licitación, por lo que su oferta para prestar por otros siete años el servicio no era válida. Hasta este viernes 6 de diciembre las partes aún no habían sido notificadas de la resolución.

Degenhart confirmó que Maycom, S.A. cometió un error al colocar en su oferta como beneficiario del seguro de garantía al Departamento de Tránsito y no a la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), como debía de hacerlo.

Fuentes del Ministerio de Gobernación explicaron que la decisión de Degenhart se fundamenta en el informe de la Junta, que señalaba errores incurridos por la empresa Maycom al momento de concursar.

El contrato que tiene Maycom, S.A. vence el próximo 31 de diciembre, luego que fue prorrogado por 18 meses en julio de 2018. Con la decisión del jefe de la cartera del Interior, el Departamento de Tránsito tendrá que iniciar un nuevo proceso de licitación.

Para Marvin Flores, integrante de Acción Ciudadana (AC), a partir de ahora, las autoridades deben de montar de forma “urgente” un proyecto en el portal de Guatecompras para conseguir que una empresa emita las licencias de conducir.

“La tan cacareada transición de gobierno debe enfocarse en este proceso, porque nos pueden dejar a los guatemaltecos mínimo seis meses sin emisión de licencias de conducir. Urge que se lance este concurse para que a la brevedad posible se pueda tener el servicio”, opinó el analista.

Además, advirtió que el tiempo mínimo que tarda un proceso de licitación son seis meses, “en lo que llegan las nuevas autoridades, conocen, dan su visto bueno y hacen un dictamen jurídico. El Departamento de Tránsito está en crisis”, añadió.

En búsqueda de proveedor

Flores criticó que el Departamento de Tránsito no se preparó para palear esta crisis, porque desde el momento que supo que existía un error en la oferta de Maycom, S.A., debió de prepararse para abrir otro evento y publicar las bases para el siguiente concurso y no dejarlo a última hora.

“La licitación se cayó por un error subsanable, pero nadie quiere meterse a armar negocios con un gobierno corrupto que está de salida. La Junta tuvo miedo porque el convenio era de siete años. Hubo algo atrás que hizo que les funcionara el negocio”, añadió el analista.

Ramiro García Chamán, jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, afirmó que, hasta este viernes 6 de diciembre al mediodía no había sido notificado de la decisión de Degenhart. Sin embargo, indicó que si el ministro había decidido de esa forma fue porque siguió “la Ley”.

Añadió que el Departamento de Tránsito todavía no cuenta con una alternativa para garantizar la emisión de licencias a partir del 1 de enero de 2020, y advirtió que tampoco tienen la capacidad para asumir el servicio, como lo hacía hace 20 años. En ese entonces, los documentos eran extendidos en papel tipo cartulina color rosado, con una fotografía de estudio tipo cédula y sellado por algún el jefe del Departamento de Tránsito. García Chamán aseguró que hasta que no sea notificado no podrán declarar desierto el evento e iniciar otro proceso.

Alternativas

Luis Amado, gerente general de Maycom, S.A. indicó que tampoco conocía la decisión del ministro porque no habían sido notificados; sin embargo, explicó que de ser avalado el dictamen de la Junta por Degenhart buscarán algún camino legal para impugnar la decisión.

Según el Artículo 101 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, un oferente puede interponer un recurso en casos de contratación pública, cuando no esté de acuerdo en la resolución de las autoridades. La acción debe presentarse en los 10 días hábiles que siguen después de la notificación del Mingob.

También se podría presentar esta acción en un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, quien la deberá de conocer si alguna organización la interpone. Una entidad también podría interponer algún amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para que garantice la continuidad del servicio.

Flores ve como una alternativa que el Departamento de Tránsito lance “un concurso público con ofertas de precios. Esto es una modalidad que está en la Ley de Contrataciones, pero casi nadie lo usa. Esta modalidad garantiza un proceso competitivo, con sondeo de mercado, se puede poner el concurso en la bolsa de valores, entre otras cosas”.

El analista añadió que otra de las alternativas para garantizar la emisión de licencias a partir de enero, es que el Congreso apruebe un Decreto Legislativo, en donde prorrogue por única vez, el contrato actual de Maycom, S.A., mientras se resuelve la próxima licitación.

Sin embargo, los diputados están en segundo período de receso legislativo, el cual inicia el 1 de diciembre y culmina el próximo 13 de enero, y este mes únicamente realizan reuniones extraordinarias y entrega de informes de comisiones de trabajo.

García Chamán asegura que en el contrato de Maycom establece que “debe garantizar el servicio”, aunque no exista ninguna empresa que tenga la adjudicación. “Yo tengo argumentos jurídicos para que continúen dando el servicio”, afirmó el jefe del Departamento.

Regalías

El Departamento de Tránsito reportó que, en 16 meses, desde julio de 2018 para octubre pasado, el Estado percibió Q123 millones 947 mil 162.29 en concepto de regalías por la emisión de las licencias de conducir. Las autoridades esperan percibir al menos Q140 millones, hasta el 31 de diciembre de 2019, por los 18 meses de prórroga en el contrato de Maycom.

