Mingob se pronuncia por anuncio de posibles bloqueos para el martes 7 de octubre

Mingob se pronuncia por anuncio de posibles bloqueos para el martes 7 de octubre

En redes sociales circula una publicación en la que se anuncian posibles bloqueos para el martes 7 de octubre.

Bloqueos en carreteras

Imagen de referencia. Un grupo de militares retirados anunciaron posibles bloqueos para el martes 7 de octubre. (Foto Hemeroteca Prensa Libre: V. Chamalé)

De acuerdo con la circular, se prevé que militares retirados bloqueen carreteras en distintos puntos del país como medida de presión para exigir al Congreso de la República la aprobación de una ampliación a la ley que los beneficia con recursos económicos.

La información señala que se trataría de expatrulleros de autodefensa civil, quienes iniciarían los bloqueos desde las 6.00 horas.

Luego de difundida la circular, el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció en la red social X.

“Ante posibles manifestaciones para mañana 7 de octubre por exmilitares y expatrulleros, informo: Su derecho a la manifestación pacífica está garantizado, pero también lo está el derecho de todos los guatemaltecos a la libre locomoción. No se permitirán bloqueos”, indicó Jiménez.

Se consultó con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), desde donde se informó que no han sido notificados de cierres.

Asimismo, las policías municipales de tránsito de la capital, Mixco y Villa Nueva indicaron que no tienen reportes sobre bloqueos o manifestaciones.

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Bloqueos Bloqueos en carretera Manifestaciones Militares retirados Veteranos militares 
