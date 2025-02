Ministerio de Ambiente no impondrá multas por incumplir clasificación de desechos

Los guatemaltecos tienen que comenzar a clasificar los desechos sólidos el próximo martes, 11 de febrero. Por el momento no habrá multas ni sanciones para quienes incumplan, pues para que esto ocurra las municipalidades deben tener los instrumentos legales para hacerlo, lo que la mayoría no tiene. Mientras los trabajan, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) los acompañará en el proceso; no obstante, el plazo para que los desarrollen no está definido.

El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes ―acuerdo gubernativo 164-2021― indica que las municipalidades deben contar con un plan de desechos, sin embargo, solo 34 lo han trabajado.

El Marn debe controlar y vigilar que lo tengan y una manera de hacerlo es por “acción correctiva”, donde se les dará un tiempo para que lo elaboren e implementen, si no se atiende dicho plazo, entonces, se hará un proceso administrativo que contempla la sanción.

“El reglamento es claro, hay multas como sanciones, pero el objetivo no es ir multa tras multa, sino que esto se implemente y darles —a las municipalidades— el acompañamiento. Queremos trabajar de forma correctiva y decirles: ‘no tienen su plan, van a tener tanto tiempo para hacerlo’. Estamos evaluando con cumplimiento legal cuánto tiempo se puede dar para que hagan sus herramientas”, dice Jorge Grande, director de la Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos del Marn.

En la práctica

Tanto el Marn como el Ministerio de Salud son los dos vigilantes de la implementación del acuerdo gubernativo 164-2021, mientras que las encargadas de operativizarlo son las municipalidades y de verificar que se clasifiquen los desechos sólidos en los hogares.

Serán estás las que sancionen y multen a quién incumpla. Este “andamiaje legal” debe estar plasmado en la ordenanza municipal relacionada con residuos y desechos sólidos.

El alcance del reglamento, indica Grande, es regular a los prestadores de servicio individual, jurídico, público o privado ―recolección, almacenamiento, reciclaje, tratamiento de desechos hasta la disposición final―, en donde entran las municipalidades, que son las responsables de hacer su ordenanza municipal y dentro de esta regularizar las multas a través de sus jueces municipales.

“Si no se clasifica en el municipio, vamos a tener que trabajar con la municipalidad para que se implemente (el reglamento), pero propiamente será la ordenanza municipal la que regule la multa”, dice Grande.

El problema es que solo uno de cada cuatro municipios cuenta con este instrumento ―que además regula tarifas, clasificación de los desechos, convenios o concesiones de servicios, rutas selectivas―.

Son 254 los que carecen de esta “arma jurídica” para poder operativizar la clasificación.

Además de la ordenanza municipal, las comunas deben tener un plan para la gestión de desechos que les permitirá poner en marcha el reglamento. Este debe incluir, por ejemplo, el presupuesto y los plazos para tener la infraestructura necesaria para la implementación.

Grande menciona que darán acompañamiento y trabajar de la mano con las municipalidades para que puedan trabajar e implementar estas herramientas. Una de las quejas de la Asociación Nacional de Municipalidades es que el Marn comenzó a socializar tardíamente el desarrollo del plan; sin embargo, el ministerio señala que desde que entró en vigencia el reglamento en el 2021 se conoce que las comunas deben tener este instrumento, y que hay una guía práctica que los acompaña paso a paso sobre su elaboración.

¿Habrá multas?

La cadena de clasificación de los desechos sólidos comienza con el ciudadano de a pie, para continuar con los recolectores hasta llegar a los vertederos. Si alguien en ese proceso incumple con su parte ¿qué pasará?

De acuerdo con Grande, acá no se regula la multa hacia la clasificación ―el vecino―, pero sí hacia la municipalidad.

“El Código Municipal es claro, el responsable de la recolección, transporte y disposición final es la municipalidad. Tiene que vigilar que la población clasifique, porque al final las auditorías, los controles de seguimiento, van a hacer a la municipalidad. Entonces, tiene que ser esa esa parte de cascada hacia el usuario”, agrega.

La municipalidad es responsable de que los vecinos cumplan con la clasificación de los desechos, como también que lo hagan los recolectores, gremio que se ha mostrado inconforme con algunos puntos del reglamento, como tener Tarjeta de Salud vigente y la vacunación de las personas recolectoras, temas que deben se cubiertos por el Ministerio de Salud.

Las multas que se puedan imponer, al agotarse el procedimiento de imposición de una sanción, puede llegar hasta 40 salarios mínimos no agrícolas, es decir, Q158 mil 922, según el salario no agrícola autorizado para 2025, que es de Q3 mil 973 (con la bonificación de Q250).

No hay marcha atrás

El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes fue aprobado en el 2021, comenzó con una clasificación primaria en orgánico e inorgánico, y a partir de este 11 de febrero será obligatoria la clasificación secundaria en orgánico, reciclable y no reciclable. No hay prórroga en su implementación, según las autoridades.

“Si no empezamos, nunca van a cambiar los vertederos a cielo abierto que vemos allá afuera, nunca vamos a cambiar un Río Motagua que lleva toneladas y toneladas de plástico a los ecosistemas marinos”, agrega Grande, y todo comienza con el cambio de hábito de la población de clasificar los desechos sólidos.

Cómo clasificar

Los desechos sólidos deben clasificarse en orgánico, reciclable y no reciclable. No es necesario utilizar bolsas de colores específicos para identificar cada grupo, pueden utilizarse de cualquier color y etiquetarlas indicando el tipo de residuo que contiene.

Hacerlo de esa manera no representará un gasto para los vecinos, pues pueden usar cualquier bolsa, además que facilitará a los recolectores distinguir qué es reciclable y qué no.

“Separando hacemos un gran trabajo como ciudadanos para que este material que antes llegaba revuelto y que el 100% terminaba en los vertederos, ya tengan una reutilización”, dice Grande, porque un material contaminado con grasas ya no puede reciclarse.

¿En cuánto tiempo de implementarse esta clasificación de la basura se verá un cambio en el país? El entrevistado menciona que no hay un tiempo establecido, “pero se tiene que empezar ya, si queremos ver una Guatemala más limpia”.