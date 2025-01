“Nunca me lo imaginé”: Maratón de la Cigüeña premia a cinco madres

Como cada año, Prensa Libre y Guatevisión organizaron la Maratón de la Cigüeña, que premia a los primeros bebés nacidos en el 2025.

Este año, cinco mamás fueron premiadas en el Hospital Roosevelt, con insumos como pañales, biberones, ropa, una cuna y una beca.

Las ganadoras fueron:

Jennifer Zepeda, primer lugar.

Miriam Judith Esquivel, segundo lugar.

Arlen Morales, tercer lugar.

Sheny Asij, cuarto lugar.

Evelyn Carolina, quinto lugar.

Los bebés de las ganadoras nacieron entre la 1 y las 11 horas del 1 de enero del 2025. Todos nacieron por parto normal.

Kevin Alvarado, coordinador de productos B2B de Prensa Libre, dio a conocer que este año se celebró la maratón en su 68 edición.

"Es una tradición que inició uno de los fundadores y desde entonces a partir del mes de diciembre se recolectan artículos para las ganadoras. A esto se suman personas particulares y empresas".

Jennifer Zepeda, la ganadora del primer lugar, expresó su agradecimiento por el premio: "Me siento muy feliz y bendecida por ese gran regalo, no me lo imaginaba. Es mi primer hijo y es una gran alegría", aseguró.

Indicó que no se esperaba ser la ganadora, ya que, según su médico, el nacimiento sería el 8 de enero. Sin embargo, en la madrugada del 1 de enero comenzó con los dolores de parto, y su hijo nació a eso de las 4 horas.

El segundo lugar, que incluye una beca de estudios, lo obtuvo Miriam Esquivel, quien dio a luz a un niño a la 1.26 horas del primer día del 2025.

Aseguró que no esperaba que su bebé naciera a inicios del año. "Dios sabe por qué hace las cosas", dijo.

"Contenta por las cosas que nos dieron, más para él. Es una bendición empezar con mi bebé este año. Feliz de la vida, porque todo lo que nos ganamos le va servir al bebé" agregó.

La elección se hizo por medio de un sorteo entre las madres que dieron a luz durante las primeras horas del 1 de enero del 2025.

Histórica iniciativa

Don Álvaro Contreras Vélez (Q.E.P.D) hizo en su momento un llamado a los todos los empresarios de buen corazón para que se unieran a la causa. De hecho, encontró eco a su propuesta.

De acuerdo con la Hemeroteca de Prensa Libre, se cumplen 68 años del primer concurso de la Maratón de la Cigüeña, que nació como una labor altruista de los fundadores y Prensa Libre para premiar a la madre del primer bebé que naciera cada 1 de enero, así como para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

El 16 de diciembre de 1955 daba inicio el concurso, con dinero en efectivo que otorgaba Prensa Libre.

Este simpático concurso, dijeron sus organizadores, podría llamarse la Maratón de la Cigüeña”, pero que realmente debería reflejar el premio al "primer niño del año”.

En este concurso podían participar todos los niños que nacieran a partir de las 24 horas del 31 de diciembre, en la ciudad capital, en casas particulares, en casas de salud, en hospitales y maternidades, siempre que fuera con auxilio de médicos o una comadrona titulada.

Los médicos y comadronas que asistieran los partos debían dejar una constancia firmada y con testigos que presenciaran el alumbramiento del bebé; esto era para llenar los requisitos de validez del concurso.

El objetivo era recoger con este concurso una idea simpática y generosa a la vez, y que en otros países había tenido gran éxito, precisamente porque el hecho de nacer durante los primeros minutos del primer día del año se convertiría en una especie de buena estrella.

Las ganadoras

Jennifer Zapeta, ganadora del primer lugar en el concurso de la Maratón de la Cigüeña. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Miriam Judith Esquivel, ganadora del segundo lugar. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Arlen Morales, ganadora del tercer lugar del concurso. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Sheny Asij, ganadora del cuarto lugar de la maratón. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)