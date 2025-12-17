Paso a desnivel en la Roosevelt sufre nuevo retraso: en ocho meses solo avanzó 25%

La construcción del paso a desnivel en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, enfrenta un nuevo retraso en su entrega, pese a que las autoridades habían anunciado que la obra estaría finalizada el 22 de diciembre de 2025.

El viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, confirmó el 16 de diciembre que el proyecto no será entregado en la fecha prevista, a pesar de que la empresa constructora Cebco había manifestado su intención de cumplir con el plazo establecido.

Este paso a desnivel de la Roosevelt acumula al menos 26 meses de retraso respecto al plazo contractual original, y tiempo que aumentar cuando se fije la nueva fecha de entrega.

Avance físico de la obra: 25% en ocho meses

Según el actual viceministro, el avance actual del proyecto se estima en aproximadamente 80%.

En abril de 2025, Leonardo Francisco Camero, coordinador de operaciones del Fondo Social de Solidaridad (FSS), informó que el avance físico era del 55%, aunque la documentación oficial reflejaba 49.94%.

Esto indica que que en los últimos ocho meses el avance fue cercano al 25%.

Causas del atraso

Entre las razones del retraso, Martínez explicó que se registraron complicaciones técnicas en la construcción, así como problemas logísticos en el traslado de losas prefabricadas, uno de los cuales incluyó un accidente al salir de la planta, lo que generó pérdidas de tiempo en la ejecución del proyecto.

Aunque no indicó sobre cuántos días se acumulan de atraso, el funcionario indicó que se reunirá con la empresa constructora para definir una nueva fecha oficial de entrega.

Posibles sanciones a la empresa

Además, Martínez señaló que se buscó otorgar un plazo adicional a la empresa; sin embargo, cualquier ampliación se realizaría con la aplicación de multas, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el contrato, Cebco podría ser sancionada con una multa de entre uno y cinco por millar del monto de los trabajos, servicios, bienes o suministros no ejecutados oportunamente, por cada día de atraso.

Antecedentes del proyecto

El proyecto contempla la construcción de una estructura elevada de aproximadamente 350 metros sobre las calzadas Roosevelt y San Juan, con un costo de Q44 millones 956 mil 501.84.

La obra inició el 1 de septiembre de 2022 y estaba programada para concluir el 31 de octubre de 2023, con un plazo de ejecución de 14 meses.

Sin embargo, en noviembre de 2023 fue suspendida temporalmente tras detectarse una tubería de hierro galvanizado entre las pilas 3 y 5, que abastece de agua a las zonas 3 y 7, lo que obligó a su reubicación.

Posteriormente, en junio de 2024, los trabajos volvieron a paralizarse debido al incumplimiento de la empresa supervisora, que no presentó una fianza de ampliación, según informó el FSS.