Paso en el puente Nahualate será cerrado este jueves por trabajos en la estructura

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez informó que este jueves 12 de febrero habrá un cierre temporal del paso vehicular sobre el puente Nahualate, en el kilómetro 136.5 de la ruta CA-2 Sur Occidente, debido a trabajos que se ejecutan en dicha infraestructura.

El cierre está programado para iniciar a las 10 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas, tiempo durante el cual el paso del tránsito permanecerá inhabilitado, con el propósito de permitir el desarrollo seguro de las labores correspondientes.

La Gobernación pidió comprensión a los usuarios y recomendó tomar las precauciones necesarias, planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas, a fin de evitar atrasos e inconvenientes.

“Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y el adecuado mantenimiento de esta importante vía de comunicación del sur occidente del país”, añadió.

El cierre vehicular estará coordinado por brigadas de Provial, por lo que se pide seguir las indicaciones de los agentes.

