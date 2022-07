Payaso “Charquito”: Así avanzan las investigaciones sobre la muerte de Nelson Villatoro

El 30 de junio, Bomberos Voluntarios y el MP informaron sobre el hallazgo de dos cuerpos enterrados, donde también se encontraron prendas relacionadas con la actividad que los esposos desaparecidos hacían.

Horas más tarde, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que los cuerpos hallados correspondían efectivamente a los esposos desaparecidos.

Respecto de las pesquisas relacionadas con Villatoro Escobar, el MP dijo este miércoles 6 de julio que el caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas.

Detenido en 2018

En tanto, la PNC dijo que investigan si la pareja tenía nexos con la Mara 18.

Adelantaron que en el 2018 se detuvo a Villatoro Escobar cuando desarticularon una clica perteneciente a esa pandilla.

“Se investiga si eran personas activas en la Mara 18 o si les hacían favores” a ese grupo delictivo, “pero eso aún está en investigación”, agrega.

El caso

Nelson Villatoro Escobar y Joselin Chacón Lobo, esposos conocidos como “Charquito” y “Chispita” desaparecieron el 9 de mayo y desde entonces su familia no había descansado para dar con el paradero de la pareja.

Ambos desaparecieron luego de brindar un espectáculo en Escuintla y se dirigían a la ciudad de Guatemala para otro evento nocturno, pero nunca regresaron a su hogar en Amatitlán.

El jueves 9 de junio se cumplió un mes de la desaparición y Victoria de los Ángeles Lobo, madre de Chispita, compartió una publicación en Facebook para expresar su angustia por lo que estaba sucediendo.

“Hoy un mes y no se sabe nada de ellos, ya no aguanto este dolor, jamás volveré a sonreír, me quitaron una parte de mi corazón, la otra parte de mi corazón está con mis niñitos, los amo dónde quiera que estén, y le pido a mi Dios, que toque el corazón de las personas que los tienen o que saben dónde están, para que por medio de una llamada anónima me digan donde están por favor”, externó en Facebook en esa oportunidad.