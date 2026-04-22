Pedro Samayoa: quién es y qué se sabe de su relación con el caso Claudina Velásquez Paiz 

Pedro Julio Samayoa Moreno nació el 25 de julio de 1985 en la Ciudad de Guatemala. Iniciando su formación en las categorías juveniles del CSD Municipal, sub-17.

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en la Liga Nacional de Guatemala, donde se desempeñó como mediocampista de contención, una posición clave en la recuperación de balón y distribución de juego. A lo largo de su trayectoria integró plantillas de equipos como Municipal, Deportivo Mixco, Xelajú MC, Universidad de San Carlos, Deportivo Petapa y Mictlán.

Además de su paso por clubes, Samayoa fue convocado en distintos momentos a procesos de la Selección Nacional de Guatemala.

En la etapa final de su carrera, entre el 2019 y 2023, alternó participaciones en equipos como Municipal y Mixco.

En declaraciones públicas realizadas en el 2023, Samayoa afirmó que estaba terminando de estudiaba Derecho en modalidad virtual y que también se preparaba para obtener licencias como entrenador de fútbol. Ese mismo año mencionó que era padre de dos hijas y que estaba casado con la prima de Julio Gómez (también exfutbolista).

Sobre su entorno familiar, se conoce que su madre, Zully Moreno Barbier, ejercía como profesional del Derecho y fue fiscal del Ministerio Público, mientras que su hermano estaba vinculado a estudios jurídicos, según declaraciones del propio exfutbolista.

Samayoa se retiró oficialmente del fútbol en el 2025.

El vínculo con el caso Claudina Velásquez Paiz

El nombre de Pedro Samayoa aparece en la investigación por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido el 12 de agosto del 2005.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) junto con Jorge Rolando Velásquez Durán, padre de la víctima, y remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2007, Pedro Samayoa habría sido una de las últimas personas en tener contacto con Claudina la noche de su desaparición.

Según ese documento, ambos coincidieron en una fiesta en la zona 8 de Mixco. La versión de Pedro Samayoa señala que la joven abandonó el lugar por su cuenta “aproximadamente a las 12.30 de la madrugada”, indicando que se habría retirado sola con rumbo a su vivienda.

No obstante, el informe recoge el testimonio de su madre, Zully Moreno, quien relató que durante la madrugada logró comunicarse con Claudina y, mientras hablaba con ella, escuchó gritos: “No, no, no”, lo que la llevó a advertir a su familia: “a esta niña le van a hacer algo, la pueden matar”, por lo que decidió acudir a la residencia de la víctima para alertar a sus padres.

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A raíz de esto, Moreno acudió junto a los padres de Claudina al lugar donde se realizaba la fiesta. Sin embargo, según el relato incluido en el documento, al llegar a la garita del sector indicó que su hijo ya se encontraba en casa y que la había llamado llorando, por lo que decidió retirarse del lugar alrededor de las 3 de la madrugada.

Horas después, el 13 de agosto del 2005, el cuerpo de Claudina Velásquez Paiz fue localizado en un terreno baldío. El informe de necropsia, de fecha 16 de agosto del 2005, estableció como causa de muerte: “herida perforante producida por proyectil de arma de fuego en cráneo y hemorragia cerebral”.

Irregularidades y condena internacional

El caso de Claudina Velásquez Paiz ha sido emblemático por las fallas en la investigación. Informes oficiales documentaron cambios constantes de fiscales, interrupciones en diligencias y omisiones en la recolección de pruebas, lo que debilitó el avance del proceso durante años.

En el 2015, la CIDH condenó al Estado de Guatemala por su responsabilidad en la falta de una investigación diligente. El fallo señaló negligencias graves, incluyendo la demora en activar la búsqueda de la víctima y deficiencias en el manejo del caso.

Registros del Ministerio Público indican que en el 2004 Zully Moreno Barbier se desempeñaba como Fiscal Especial en la Fiscalía contra los Servicios Públicos. No obstante, debido a la reserva que ha rodeado el expediente durante años, no existe confirmación oficial de que haya tenido injerencia en la investigación del Caso de Claudina Velásquez.

Órdenes de captura y desarrollo del caso

Durante años, el caso permaneció bajo reserva, pero tuvo dos avances en el 2025.

El 17 de julio, José Estuardo Ortiz Zepeda y Edgar Armando Gudiel fueron ligados a proceso penal por su presunta implicación en el crimen de Claudina.

Posteriormente, las autoridades habían citado a Pedro Samayoa y a integrantes de su círculo familiar para rendir declaración, sin embargo, no se presentaron.

Esto hizo que la juez Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo D, levantara parcialmente la reserva del expediente y declarara en rebeldía a cinco personas vinculadas al caso, entre ellas el exfutbolista, su madre y su hermano, y se ordenó su captura y se activó una búsqueda internacional.

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Cinco señalados más en el caso Claudina Velásquez Paiz

El Juzgado de Mayor Riesgo D declaró en rebeldía a cinco personas vinculadas al caso y giró órdenes de captura tras no presentarse a declarar.

Nombre Descripción Señalamiento Pedro Julio Samayoa Moreno Amigo de Claudina Rebeldía, asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal. Zully Moreno Barbier Madre de Pedro Rebeldía, asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal. Eduardo Alejandro Samayoa Moreno Hermano de Pedro Rebeldía, asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal. Dalia Liset Palma Herrarte Exexposa de Eduardo Samayoa Rebeldía, asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal. Jorge Barahona Orellana Exexposo de Zully Moreno Rebeldía, asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal. Elaboración propia con información la PNC.

Por caso Claudina Isabel Velásquez Paiz



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Eduardo Alejandro Samayoa Moreno

Jorge Barahona Orellana

Zully Moreno Barbier

Pedro Julio Samayoa Moreno

Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer pic.twitter.com/upx9MCVUKI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 11, 2025

A ellos se les suma José Estuardo Ortiz Zepeda y Edgar Armando Gudiel fueron ligados a proceso penal por su presunta implicación en el crimen de Claudina Isabel Velásquez Paiz.

Pedro Samayoa capturado en EE. UU.

El Ministerio Público (MP) confirmó el 21 de abril la captura de Pedro Samayoa, su madre Zully Moreno Barbier y su hermano Eduardo Alejandro Samayoa Moreno en el Stewart Detention Center, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

Según el ente investigador, ya se coordinan gestiones para su deportación a Guatemala, donde enfrentan órdenes de captura por su presunta implicación en el asesinato de Claudina Velásquez Paiz.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han detallado las circunstancias de la detención ni si responde directamente a la orden de captura o a su situación migratoria.

Caso Claudina Velásquez, dos décadas del caso

A más de 20 años del crimen, la captura de Pedro Samayoa y su familia marca un nuevo capítulo en el proceso judicial.

El avance del caso dependerá de los procedimientos de deportación y de las audiencias que determinen el grado de participación de los señalados en uno de los expedientes más emblemáticos del país, que además dio origen a la Alerta Isabel-Claudina para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.