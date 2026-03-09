Percances, lluvia y fallas mecánicas complican el tránsito en la capital y Santa Catarina Pinula

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa de complicaciones en la movilidad vehicular en algunos tramos por percances viales, vehículos con fallas mecánicas o presencia de lluvia.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que se coordinó una grúa para movilizar un vehículo con fallas mecánicas en el carril central del Anillo Periférico, entre el puente San Juan y el puente Roosevelt, zona 7.

Añade que lo sucedido afecta la circulación hacia la colonia Utatlán.

Además, se reporta un cabezal con fallas mecánicas en el viaducto de Lomas del Norte, lo que también afecta la movilidad.

Montejo pidió precaución a los automovilistas que circulan entre Santa Catarina Pinula y las zonas 10 y 15 de la capital por la presencia de lluvia.

Indica que, derivado del asfalto mojado, se han registrado algunos percances, por lo que se solicitó la presencia de bomberos.

Montejo también alertó de tránsito complicado entre la ruta al Atlántico y el barrio San Antonio, zona 6, a causa de un camión con averías mecánicas en el puente Belice.

La PMT de Santa Catarina Pinula informa de presencia de lluvia en distintos sectores, por lo que los conductores disminuyen la velocidad como medida de prevención.

Añade que el tramo de la carretera a El Salvador reporta alta carga vehicular con dirección a la capital.

Retiran camión de la Coca-Cola que estaba con problemas mecánicos sobre puente Belice.



Afectó severamente la zona 18. Ya se da prioridad rumbo a calzada José Milla.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/ROUOkr3vo0 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 9, 2026

