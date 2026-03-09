Percances, lluvia y fallas mecánicas complican el tránsito en la capital y Santa Catarina Pinula

cOMUNITARIO

Percances, lluvia y fallas mecánicas complican el tránsito en la capital y Santa Catarina Pinula

Autoridades de tránsito detallan cómo está la movilidad vehicular este lunes en la ciudad.

|

time-clock

TRÁNSITO COMPLICADO EN LA CAPITAL

La PMT reporta tránsito complicado en la capital este lunes 9 de marzo. (Foto Prensa Libre: cortesía Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informa de complicaciones en la movilidad vehicular en algunos tramos por percances viales, vehículos con fallas mecánicas o presencia de lluvia.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que se coordinó una grúa para movilizar un vehículo con fallas mecánicas en el carril central del Anillo Periférico, entre el puente San Juan y el puente Roosevelt, zona 7.

Añade que lo sucedido afecta la circulación hacia la colonia Utatlán.

Además, se reporta un cabezal con fallas mecánicas en el viaducto de Lomas del Norte, lo que también afecta la movilidad.

EN ESTE MOMENTO

Sismo en Guatemala

Sismo en Guatemala: fenómeno de 5.3 grados es registrado en Suchitepéquez

Right
Mojtaba Jamenei fue electo líder supremo por la Asamblea de Expertos de Irán.

Ataque de Estados Unidos contra Irán: Mojtabá Jameneí tendría control del Estado

Right

Montejo pidió precaución a los automovilistas que circulan entre Santa Catarina Pinula y las zonas 10 y 15 de la capital por la presencia de lluvia.

Indica que, derivado del asfalto mojado, se han registrado algunos percances, por lo que se solicitó la presencia de bomberos.

Montejo también alertó de tránsito complicado entre la ruta al Atlántico y el barrio San Antonio, zona 6, a causa de un camión con averías mecánicas en el puente Belice.

Para leer más: Video | Cámaras multarán a conductores que bloqueen intersecciones: 6 puntos para entender el sistema “Bahías antibloqueo” de Emetra

La PMT de Santa Catarina Pinula informa de presencia de lluvia en distintos sectores, por lo que los conductores disminuyen la velocidad como medida de prevención.

Añade que el tramo de la carretera a El Salvador reporta alta carga vehicular con dirección a la capital.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Caos vial PMT Santa Catarina Pinula Tránsito en Ciudad de Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS