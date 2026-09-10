PMT identifica las zonas donde el tránsito se complicará este viernes y recomienda rutas alternas

El tránsito en la Ciudad de Guatemala podría complicarse este viernes 11 de septiembre debido a cerca de 100 actividades relacionadas con las fiestas patrias, entre desfiles, marchas cívicas y recorridos vinculados con el fuego patrio, según informó Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) identifica las zonas 1, 2, 3 y 6 entre los sectores que podrían registrar mayores complicaciones. Ante el movimiento previsto, se implementará un operativo para regular la circulación, habilitar rutas alternas y atender los cierres temporales que generen las distintas actividades.

“Para este viernes 11 de septiembre del 2026 se esperan cerca de 100 actividades relacionadas con desfiles, actividades y fuego patrio dentro de la ciudad”, informó Montejo.

La previsión representa un aumento respecto de estimaciones anteriores que situaban en más de 50 las actividades programadas para la jornada. La PMT también ha advertido sobre el impacto que tendrán los desfiles escolares y las marchas cívicas en el flujo vehicular de distintos sectores.

¿Cuáles serán las zonas con mayores complicaciones?

Montejo señaló que el área más crítica podría concentrarse en las zonas 1, 2, 3 y 6, debido a la cantidad de actividades previstas y al desplazamiento de participantes en los recorridos patrios.

El Centro Histórico será uno de los sectores que requerirá mayor atención. Entre las vías que podrían registrar incremento de tránsito o afectaciones por las actividades figuran la 6a y 7a avenidas de la zona 1 y la Calle Martí.

También se prevé movimiento en otros corredores importantes de la capital y sus accesos, entre ellos carretera al Atlántico, Roosevelt, Liberación, Aguilar Batres, Próceres y Obelisco, así como las rutas que comunican con las carreteras Interamericana y a El Salvador.

Las afectaciones dependerán del avance de cada actividad, por lo que algunos cierres y desvíos podrían efectuarse de manera temporal.

Estas son las rutas alternas que recomienda la PMT

Como parte del operativo, los agentes buscarán agilizar la circulación en corredores que servirán como alternativas ante las actividades cívicas.

Montejo mencionó específicamente la avenida Elena, bulevar La Asunción, Calle Martí, Puente Olímpico y el corredor de la 1a calle, este último con conexión entre sectores de las zonas 1, 2 y 6.

El corredor señalado comprende sectores próximos al Tribunal Supremo Electoral, parque Isabel La Católica, Cerrito del Carmen, templo de La Candelaria y avenida Las Victorias.

La PMT desplegará agentes para dirigir el tránsito y modificar la circulación conforme avancen los desfiles, marchas y recorridos.

Antorchas aumentarán el movimiento en las calles

Las actividades del viernes forman parte del incremento de celebraciones por los 205 años de la Independencia de Guatemala, que se intensificarán durante los días previos al 15 de septiembre.

Además de los eventos programados, las autoridades prevén numerosos recorridos de antorchas durante las jornadas de celebración. Estos grupos pueden ocasionar reducciones de carriles y cierres momentáneos mientras se desplazan por las diferentes vías.

Según información proporcionada previamente por Montejo, durante el período de actividades patrias se prevén más de 1,000 recorridos en diferentes sectores de la ciudad.

La presencia de participantes y acompañantes, sumada al tránsito habitual de la capital, podría incrementar los tiempos de desplazamiento.

¿Qué recomienda la PMT para este viernes?

La autoridad de tránsito recomienda planificar los recorridos con anticipación, considerar rutas alternas y evitar ingresar al Centro Histórico o a los sectores donde se desarrollen las actividades cuando no sea necesario.

MÁS DE 50 EVENTOS ESTE VIERNES EN CIUDAD DE GUATEMALA



Este viernes 11 de septiembre se realizarán más de 50 eventos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo marchas cívicas y desfiles que generarán cierres y desvíos en diferentes sectores.



Si no necesita circular por el… pic.twitter.com/lJMSxiaSVW — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 10, 2026

También pide a los automovilistas atender las instrucciones de los agentes, debido a que los cierres y desvíos pueden variar según el desarrollo de cada evento.

“Estaremos implementando un operativo para agilizar las vías alternas”, explicó Montejo, quien también pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

La actividad vial relacionada con las fiestas patrias continuará durante los próximos días y tendrá otro momento importante el martes 15 de septiembre, cuando se desarrollará el tradicional desfile cívico, que también requerirá regulación y cierres en algunas vías de la capital.

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