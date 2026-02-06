PMT multa a 30 motoristas que circulaban en la banqueta en tramo de la calzada La Paz

Comunitario

PMT multa a 30 motoristas que circulaban en la banqueta en tramo de la calzada La Paz

Autoridades de tránsito multan a motoristas por invadir espacios peatonales en la calzada La Paz.

MULTAS A MOTORISTAS

PMT multa a motoristas que circulan sobre la banqueta en la calzada La Paz. (Foto Prensa Libre: PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este viernes 6 de febrero, al menos 30 multas fueron impuestas a motoristas que circulaban sobre la banqueta.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el operativo tuvo lugar en cercanías de la calzada La Paz, entre el puente Belice y el tramo ubicado detrás del cementerio Los Cipreses.

Añadió que los motoristas fueron multados por circular de forma irresponsable en áreas destinadas a los peatones.

Agregó que los ciudadanos pueden presentar denuncias al número 1551 o por medio de las redes sociales de la PMT.

Noticias del Atlántico publicó un video que muestra el momento en que un peatón tuvo que esquivar una motocicleta que circulaba sobre la banqueta.

Internautas han reaccionado al operativo de la PMT y han señalado que situaciones similares ocurren en otros puntos de la capital, como en el Anillo Periférico y la avenida Elena.

Para leer más: Imponen 74 multas en operativos contra carreras clandestinas en la capital y la ruta a El Salvador

 

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

