PMT multa a 30 motoristas que circulaban en la banqueta en tramo de la calzada La Paz

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este viernes 6 de febrero, al menos 30 multas fueron impuestas a motoristas que circulaban sobre la banqueta.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el operativo tuvo lugar en cercanías de la calzada La Paz, entre el puente Belice y el tramo ubicado detrás del cementerio Los Cipreses.

Añadió que los motoristas fueron multados por circular de forma irresponsable en áreas destinadas a los peatones.

Agregó que los ciudadanos pueden presentar denuncias al número 1551 o por medio de las redes sociales de la PMT.

Noticias del Atlántico publicó un video que muestra el momento en que un peatón tuvo que esquivar una motocicleta que circulaba sobre la banqueta.

Internautas han reaccionado al operativo de la PMT y han señalado que situaciones similares ocurren en otros puntos de la capital, como en el Anillo Periférico y la avenida Elena.

Para leer más: Imponen 74 multas en operativos contra carreras clandestinas en la capital y la ruta a El Salvador

🔴 #Imprudencias | Esto ya es el colmo 🤦🏻‍♂️



Ahora los peatones tienen que hacerse a un lado para que las motocicletas pasen por las aceras peatonales.



Este es el caso en Calzada La Paz, vea el video captado 👇🏼 pic.twitter.com/2cmy4ac8Mm — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) February 6, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.