PMT prevé tránsito irregular en la capital en inicio de la semana del 6 de abril y se pronuncia por supuestos bloqueos

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) informó este domingo 5 de abril sobre los operativos que realizará en la capital como parte de sus acciones ante el aumento de la carga vehicular después del descanso de Semana Santa.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, dijo que habrá personal disponible para habilitar 23 carriles reversibles.

“Posiblemente el tránsito se normalice para el día miércoles; muchos centros escolares tendrán ausencias el lunes y martes”, detalló Montejo.

Este 5 de abril, las autoridades de tránsito prevén un aumento de la carga vehicular debido a que varios veraneantes regresan de su descanso de Semana Santa.

Además, la autoridad de tránsito informó de supuestas publicaciones en redes sociales en las que se menciona una aparente marcha pacífica anunciada por transportistas en diferentes puntos del país.

6 de abril

La información se divulgó por medio de un supuesto comunicado de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala, en el que se anunciaba que el próximo lunes no solo no brindarán servicio de transporte, sino que harán una marcha pacífica con 200 unidades.

El supuesto comunicado afirma que la marcha se dirigirá a la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República, para exigir acciones ante el aumento de los precios de los combustibles.

Montejo dijo que no hay información oficial que confirme la supuesta marcha pacífica y que ni la Policía Nacional Civil ni la Gobernación Departamental han sido notificadas de esto.

“En caso de que se presente alguna caravana, preparamos todas las PMT del departamento de Guatemala, donde ya mantenemos coordinación para acciones conjuntas”, dijo Montejo.

La autoridad señaló que, en caso de que la marcha sí se lleve a cabo, el área más afectada sería la zona 1 capitalina y que podría complicar la movilidad vehicular de 9 a 15 horas.

Además, recomendó algunas rutas alternas para los conductores:

Periférico

Calle Martí

Calzada La Paz

Bulevar Vista Hermosa

Bulevar Los Próceres

Bulevar Liberación

Calzada San Juan

Bulevar Austriaco

Bulevar La Asunción

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