Por aglomeraciones, esto recomienda Salud por brote de sarampión en Guatemala

El sarampión continúa esparciéndose en el país y las actividades masivas religiosas y recreativas que ocurren en la temporada de verano pueden disparar los casos, pues esta es una enfermedad que se contagia rápidamente entre quienes no han recibido las dos dosis de la vacuna SPR o en personas susceptibles.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el virus se transmite a través de gotículas que las personas infectadas diseminan al hablar, estornudar o toser, y las aglomeraciones son un foco de contagio.

Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Ministerio, sugiere a quienes asistan a actividades masivas religiosas o recreativas protegerse del contagio.

“La recomendación de oro es: si va a asistir, garantice que está vacunado contra el sarampión”, dice la médica, pues recibir las dos dosis proporciona inmunidad de por vida.

El uso de mascarilla también es importante, pues evita exponerse al virus, que en un primer contacto puede enfermar entre 12 y 18 personas que no estén vacunadas.

Hay otros virus respiratorios de temporada que circulan entre la población, como el covid-19, el virus sincitial respiratorio y la influenza, y el cubrebocas se convierte en una barrera para evitar enfermar.

Más casos

El Ministerio de Salud reporta un nuevo incremento de casos: al 10 de marzo suman 1 mil 442 personas infectadas. De estas, 990 personas ya se recuperaron y dejaron de ser contagiosas.

Según Gaitán, el 45% de los casos de sarampión han requerido atención hospitalaria.

“Ante cualquier síntoma es mejor guardar reposo y un aislamiento prudente para protegerse usted y a la comunidad”, dice la médica.

Entre los síntomas característicos del sarampión se encuentran manchas rojas con pequeñas elevaciones, que aparecen primero en el rostro y luego se extienden hacia el tórax, el abdomen y las extremidades. También fiebre, tos, malestar general, secreción nasal (coriza) y dolor de cabeza.