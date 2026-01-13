Por qué volvió a activarse la secuencia sísmica en Magdalena Milpas Altas y qué dicen los expertos

La secuencia sísmica que afecta a Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez, y zonas cercanas volvió a mostrar un repunte desde el 8 de enero de 2026 y se disipó el 9 de enero, confirmando que el fenómeno iniciado en julio de 2025 continúa activo.

Durante los últimos meses, la región comprendida entre Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla ha experimentado una actividad sísmica persistente.

Aunque la frecuencia de eventos disminuyó gradualmente hacia finales de 2025 y los primeros días de enero de 2026, los registros recientes evidencian una reactivación clara del proceso.

De acuerdo con análisis previos del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), esta secuencia no responde a una sola falla geológica. Se trata de un sistema tectónicamente complejo, donde al menos dos estructuras de fallas se activan de forma simultánea.

Los estudios de distribución epicentral identifican dos direcciones dominantes de fallamiento: noreste–suroeste (NE–SO) y noroeste–sureste (NO–SE). Ambas forman un ángulo cercano a los 80 grados, lo que indica que son prácticamente ortogonales y refuerza la complejidad del sistema.

Más de 50 sismos en pocas horas

En los primeros días de 2026 se habían contabilizado 11 sismos en esta zona. Sin embargo, en un lapso aproximado de 24 horas entre el 8 y 9 de enero, la cifra se elevó a más de 56 eventos, con magnitudes que oscilaron entre 1.0 y 3.5, lo que evidencia una aceleración significativa de la actividad sísmica.

El sismo de mayor magnitud ocurrió en la madrugada del 9 de enero, a las 01:14:19 horas, con una magnitud de 3.5, y fue percibido por habitantes de comunidades cercanas al epicentro.

Según el SSG, los eventos presentan profundidades entre 3 y 10 kilómetros, lo que explica por qué, pese a ser de magnitudes bajas a moderadas, resultan más perceptibles para la población.

Los sismos superficiales generan mayor aceleración del suelo que los sismos de subducción más profundos, incluso cuando estos últimos son más fuertes.

La estación sísmica de Villa Nueva, ubicada a unos 5 kilómetros del epicentro, registró una aceleración máxima de 8.4 Gals (0.85 % g). Los datos muestran una concentración de energía en frecuencias bajas a medias, un comportamiento típico de eventos locales someros asociados a secuencias activas.

Este patrón confirma que la actividad está relacionada con procesos de deformación cortical dentro del arco volcánico, descartando la influencia de procesos de magma (lava) en el origen de los sismos.

La secuencia sigue activa

“El proceso no había cesado completamente, pero los sismos se habían vuelto cada vez menos frecuentes”, explicó Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez.

“El repunte indica que la tierra sigue acomodándose y redistribuyendo esfuerzos. No se ha alcanzado todavía una estabilidad total”, añadió.

Solo en 2026, se han registrado 44 sismos en la zona, de los cuales 31 ocurrieron en las últimas 24 horas, según el reporte del 9 de enero.

Tzorin aclaró que este tipo de repuntes no implica necesariamente un escenario negativo. “Son comportamientos normales en este tipo de secuencias y el cese completo puede tardar. La energía se está liberando de forma constante y fragmentada”, señaló.

Los expertos no descartan que la actividad sísmica continúe en los próximos días o semanas, aunque recalcan que el comportamiento observado es coherente con un proceso tectónico local en evolución.

