Precio de los combustibles: Finaliza caravana de transporte pesado que se dirigía a la capital por la ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre una caravana de transporte pesado que se desplazaba por la ruta al Pacífico con dirección a la capital, en protesta por el precio de los combustibles.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT, indicó que la caravana comenzó en el kilómetro 22 de esa ruta y estaba previsto que finalizara en el perímetro del Congreso de la República; sin embargo, esta terminó cuando se movilizaba en el kilómetro 15.

Remarcó que la manifestación afectó la movilidad de automovilistas que se dirigían desde el sur hacia la Ciudad de Guatemala.

Añadió que la caravana avanzaba lentamente y que, conforme se acercaba a la capital el tránsito sería complicado.

Alertó que, cuando esta se desplazara por la subida de Villalobos, el impacto en el tránsito sería mayor, pero al final no fue así.

Los vehículos de la caravana ocupaban todos los carriles con dirección a la capital, lo que complicó el tránsito.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital, informó que los manifestantes se dirigían hacia el Centro Histórico en rechazo al alza de los combustibles.

“Los dos dirigentes que aseguraron que llegarían de forma masiva con cabezales y camiones los dejaron solos en sus dos camionetas particulares cuando encabezaban la caravana anunciada. Al llegar a la cuesta de Villalobos, los vehículos de carga pesada se retiraron y subieron al Periférico”, informó Montejo.

“Se da por finalizado el movimiento a esta hora. Se mantendrá monitoreo por si hay otros movimientos”, indicó.

Rutas alternas

Montejo sugirió las siguientes rutas alternas: