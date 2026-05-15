Puente de Río Dulce: cierran parcialmente un carril por trabajos en la estructura

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este viernes 15 de mayo desarrolla trabajos en el puente Río Dulce, en Izabal.

Explicó que las labores consisten en la rehabilitación y mitigación de riesgo en la estructura ubicada en la ruta CA-13, en Lívingston, Izabal.

Añadió que, derivado de las obras, se registra el cierre parcial de un carril. El cierre comenzó a las 7 horas y concluirá a las 17 horas.

Según el CIV, el objetivo es fortalecer la seguridad y el funcionamiento del puente.

Ante el cierre parcial de un carril, el CIV recomendó a los pilotos conducir con precaución, respetar la señalización y considerar tiempos adicionales de traslado.

En agosto del 2024, Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a un informe técnico elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el cual revela daños “severos” en el puente Río Dulce, situación que generó preocupación entre las autoridades y la población local.

Los hallazgos no son nuevos, pero los daños se han agravado, según estudios que la Conred efectúa desde el 2017, en los cuales se ha alertado sobre el deterioro de la infraestructura.

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