Puente de Río Dulce: cierran parcialmente un carril por trabajos en la estructura

Comunitario

Puente de Río Dulce: cierran parcialmente un carril por trabajos en la estructura

Caminos amplía detalles de los trabajos en el puente Río Dulce, en Izabal.

|

time-clock

PUENTE RÍO DULCE

El puente de Río Dulce, en Izabal. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que este viernes 15 de mayo desarrolla trabajos en el puente Río Dulce, en Izabal.

Explicó que las labores consisten en la rehabilitación y mitigación de riesgo en la estructura ubicada en la ruta CA-13, en Lívingston, Izabal.

Añadió que, derivado de las obras, se registra el cierre parcial de un carril. El cierre comenzó a las 7 horas y concluirá a las 17 horas.

Según el CIV, el objetivo es fortalecer la seguridad y el funcionamiento del puente.

EN ESTE MOMENTO

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, vacuna a una estudiante en el CUM durante jornada de inmunización en Guatemala

¿Qué es el sarampión y dónde vacunarse en Guatemala? Detalles de la nueva campaña de salud

Right
FHA ofrece créditos para construir vivienda en lote propio con tasa del 7.26%, financiamiento de hasta Q3 millones y plazos de hasta 25 años. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Crédito FHA para construir casa en terreno propio, qué tipo de lotes aplican y cuánto pueden prestarle

Right

Ante el cierre parcial de un carril, el CIV recomendó a los pilotos conducir con precaución, respetar la señalización y considerar tiempos adicionales de traslado.

En agosto del 2024, Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a un informe técnico elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el cual revela daños “severos” en el puente Río Dulce, situación que generó preocupación entre las autoridades y la población local.

Los hallazgos no son nuevos, pero los daños se han agravado, según estudios que la Conred efectúa desde el 2017, en los cuales se ha alertado sobre el deterioro de la infraestructura.

Para leer más: Sin la DIPP, el CIV adjudica Q1,300 millones en 22 proyectos con la nueva ley de infraestructura

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ministerio de Comunicaciones Puente Río Dulce Río Dulce 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '