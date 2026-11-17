Automovilistas y peatones que se desplacen por la capital podrán descargar en sus celulares la aplicación Vivi, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la movilidad.

Este martes 17 de noviembre, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y la Policía Municipal de Tránsito presentaron el funcionamiento de la herramienta digital Vivi.

La aplicación reúne información, tecnología y herramientas ciudadanas para que conductores y peatones puedan mantenerse informados y tomar mejores decisiones al movilizarse.

Esta plataforma representa un paso importante en la modernización de los canales de comunicación y servicio entre la institución y los vecinos, según Emetra.

El objetivo de este recurso, según Emetra, es facilitar el acceso a información oportuna sobre las condiciones de movilidad, promover la participación ciudadana y brindar recursos que contribuyan a una circulación más segura y ordenada.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó la importancia de impulsar herramientas tecnológicas que faciliten la movilidad en la capital y permitan a los vecinos contar con información útil para tomar mejores decisiones en sus desplazamientos, según indicó la comuna en un comunicado.

¿Cómo funciona la aplicación Vivi?

La aplicación Vivi MuniGuate está disponible para su descarga en App Store y Google Play.

La aplicación contará con Noticias Hoy, una sección en la que los usuarios podrán consultar información actualizada sobre accidentes, cierres viales, desvíos y eventos que influyen en sus recorridos.

También cuenta con un mapa interactivo para visualizar las condiciones del tránsito y un calendario de eventos para anticipar posibles complicaciones.

Además, contará con Frecuencia Vial, un espacio que combina música e información sobre la movilidad.

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Incorpora herramientas de participación ciudadana como Avísame, que permite reportar posibles infracciones de tránsito mediante fotografías, y Reporte ciudadano, para informar sobre colisiones o vehículos con desperfectos mecánicos.

La aplicación dispone de un módulo para consultar opciones de descuento de multas, el programa Súmate, que promueve alternativas para una movilidad más eficiente, y un videojuego interactivo para aprender sobre conducción segura.

También cuenta con un asistente de inteligencia artificial que, según Emetra, permite realizar consultas relacionadas con la movilidad y recibir orientación e información útil para los recorridos, incluidas alternativas de ruta cuando estén disponibles.

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