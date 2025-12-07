Quema del diablo en Guatemala: así se vivió la tradición en Antigua Guatemala y zona 5 capitalina

La tradicional quema del diablo reunió este 7 de diciembre a decenas de vecinos de la colonia Arrivillaga, en la zona 5 capitalina, quienes se congregaron para mantener viva una de las costumbres más arraigadas previo a la celebración de la Inmaculada Concepción.

Desde horas de la tarde, familias completas llegaron al punto donde cada año se instala la figura del diablo, elaborada por artesanos locales.

En punto de las 18.00 horas, entre aplausos, cuetillos y música tradicional, la figura del diablo —que en esta oportunidad tenía la cabeza del presidente de Estados Unidos en uno de sus brazos y un balón de fútbol en una pierna— fue encendida por los organizadores.

Este año, el diablo gigante tuvo una altura de cuatro metros, lo que lo convierte en el más alto de los últimos años.

Las llamas consumieron la figura en pocos minutos, y para prevenir cualquier incidente, los Bomberos Voluntarios estuvieron en apresto, rociaron agua y apagaron el fuego.

Esta tradición tiene un componente cultural, pero también religioso, pues se celebra en la víspera del Día de la Virgen de Concepción, que se conmemora cada 8 de diciembre en distintas localidades del país.

Angitua Guatemala

Otro de los puntos de mayor atractivo durante la tradicional quema del diablo es en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde vecinos salieron a disfrutar de la actividad.