“Quiero ayudar a mis hijos con sus tareas”: Douglas Miranda perdió ambas manos y, seis años después, recibió prótesis gratuitas

José Douglas Miranda Mercado perdió ambas manos el 14 de abril de 2020, cuando trabajaba como albañil en el cambio de la estructura del techo de una vivienda y sufrió un accidente con cables de alta tensión. Ahora, tras recibir prótesis gratuitas del Club Rotario Guatemala de la Ermita, espera aprender a utilizarlas para sostener un lápiz y ayudar a sus hijos con las tareas escolares.

Miranda, de nacionalidad salvadoreña, relató que recibió dos descargas eléctricas de aproximadamente 30 mil voltios que le provocaron lesiones graves en distintas partes del cuerpo y obligaron a amputarle ambas manos. El accidente también afectó severamente una de sus piernas, aunque logró conservarla.

"Mis manos las perdí trabajando, no haciéndole daño a nadie", expresó al recordar lo ocurrido.

Las consecuencias del accidente no fueron únicamente físicas. Miranda contó que después de perder las manos también atravesó la separación de su pareja y enfrentó dificultades para reconstruir su vida. Con el paso de los años logró formar nuevamente una familia y convertirse en padre.

Actualmente se dedica a la venta ambulante de dulces típicos de Esquipulas, entre ellos colaciones y dulces de leche, que transporta para comercializarlos en distintos municipios y departamentos. Sus recorridos incluyen Chimaltenango, Zaragoza, Escuintla y Santa Rosa.

A pesar de las dificultades que implica trabajar sin ambas manos, Miranda ha buscado la manera de continuar con su actividad comercial y obtener ingresos para sostener a sus hijos.

"Hasta el momento mis niños no me han aguantado hambre, no me han aguantado frío", expresó, mientras miraba sus prótesis.

El comerciante también relató que ha enfrentado comentarios discriminatorios de personas que desconocen las circunstancias en las que sufrió las amputaciones. Según explicó, algunas han supuesto que perdió las manos por participar en actividades delictivas, por lo que en distintas ocasiones ha tenido que aclarar que se trató de un accidente laboral.

Miranda señaló que esas experiencias le han enseñado a responder a los señalamientos sin recurrir a las ofensas y a explicar su historia para evitar que otras personas sean juzgadas por su apariencia física.

El Club Rotario Guatemala de la Ermita ha entregado prótesis de mano gratuitas a aproximadamente 350 personas y busca ampliar el programa al interior del país para beneficiar a más personas con amputaciones. (foto Prensa Libre: Esvin García)

Una oportunidad para ayudar a sus hijos

Su llegada a la jornada de entrega de prótesis fue posible gracias a una seguidora de sus transmisiones en TikTok, quien le compartió información sobre el programa del Club Rotario Guatemala de la Ermita.

Miranda contó que anteriormente había intentado acceder a una iniciativa similar, pero no logró concretar la entrega de los dispositivos. Esta vez, su seguidora le insistió en que se comunicara con los organizadores y le explicó que su nacionalidad salvadoreña no le impedía participar.

Aunque inicialmente tenía dudas, decidió trasladarse a la capital para asistir a la jornada. Incluso llevó consigo los dulces que comercializa, pues no quería perder un día de trabajo si finalmente no conseguía las prótesis.

"Voy a llevar venta de una vez. Así, si no tengo la mano, por lo menos voy a aprovechar para trabajar", recordó sobre la decisión que tomó antes de viajar.

Sin embargo, esta vez recibió los dispositivos y pudo comenzar a familiarizarse con su funcionamiento. Durante la jornada, los beneficiarios participaron en ejercicios prácticos para aprender a sujetar lápices y otros objetos.

Para Miranda, la posibilidad de utilizar las prótesis representa más que una herramienta para facilitar algunas de sus actividades comerciales. Su principal motivación es participar de manera más activa en la educación de sus hijos.

Relató que, cuando llega el momento de hacer las tareas escolares, uno de sus niños le pide ayuda mientras su pareja prepara la cena. Hasta ahora, la ausencia de sus manos le ha dificultado sostener un lápiz y acompañarlo en determinadas actividades.

Por eso, espera aprender a utilizar los dispositivos para sujetar útiles escolares y ayudar a sus hijos con sus tareas. Aunque todavía necesita practicar y adaptarse a los movimientos que requiere el mecanismo, desea aprovecharlos especialmente en su hogar.

Miranda expresó su agradecimiento por haber sobrevivido al accidente y por la oportunidad de recibir las prótesis. También señaló que ha compartido su experiencia con otras personas para transmitir un mensaje de perseverancia ante situaciones adversas.

Las prótesis de mano que entrega gratuitamente el Club Rotario Guatemala de la Ermita cuentan con un mecanismo de presión que permite sujetar objetos como lápices, cepillos y utensilios de uso cotidiano. (Foto Prensa Libre: Esvin García)

Prótesis gratuitas para personas con amputaciones

El caso de Miranda forma parte de un programa impulsado por el Club Rotario Guatemala de la Ermita, que ha entregado prótesis de mano gratuitas a aproximadamente 350 personas en Guatemala.

Hubert Hirschi, integrante del club, explicó que la iniciativa comenzó en 2018, después de conocer en Houston, Estados Unidos, el trabajo de LN4, una organización con sede en California que desarrolla y distribuye prótesis mediante redes de voluntariado.

Los dispositivos funcionan mediante un mecanismo de presión y liberación. Tienen tres dedos fijos y dos móviles que permiten sujetar objetos de diferentes tamaños. Además, pueden girar 360 grados para ajustar su posición según la actividad que la persona necesite realizar.

Entre sus posibles usos están sostener lápices, bolígrafos, escobas, cepillos de dientes y bolsas. Las prótesis también son resistentes al agua y cuentan con cintas y velcro para ajustarlas al brazo del beneficiario.

El programa contempla orientación práctica para aprender a utilizarlas, así como el reemplazo de piezas o dispositivos cuando presentan desgaste. La entrega y adaptación se realizan sin costo para los beneficiarios.

Según Hirschi, uno de los principales desafíos es identificar a más personas que puedan recibirlas, debido a que muchas familias desconocen la existencia del programa. Por ello, el club busca ampliar las jornadas al interior del país mediante alianzas con asociaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias.